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Цыгане станцевали для Любовь Успенской в аэропорту в Екатеринбурге

Цыгане в аэропорту растрогали прилетевшую в Екатеринбург певицу

3 марта 2024, 07:22
Фото: 1MI

Цыгане станцевали для Любовь Успенской в аэропорту в Екатеринбурге

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге цыгане встретили исполнительницу Любовь Успенскую. Они спели, а также исполнили для нее танец. Певица была растрогана.

Организатор концерта исполнительницы в Екатеринбурге Екатерина Махнеева отметила, что Любовь была тронут до слез. Такое внимание очень ей польстило.

Также она добавила, что на шоу певицы время от времени выступают цыгане. Кроме того, она часто приглашает их выступать на свои дни рождения.

Ранее сообщалось, что в уральской столице был отменен концерт Инстасамки. Дело в том, что исполнительница сама отменила свой большой тур по стране. Причиной послужила критика ее образа жизни со стороны россиян.

Также ранее сообщалось, что семьи участников СВО в Нижнем Тагиле посетят праздничный концерт, приуроченный к 8 Марта. Он состоится 6 марта.

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#Общество#Свердловская область#Концерт#Шоу#Аэропорт#Цыгане#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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