В Ивделе мужчина избил девушку из-за подозрения в воровстве

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Известно, что мужчина обнаружил, что у него пропала куртка. В ее кармане лежали банковская карта и телефон, сообщили в паблике «Дно Исети».
Спустя время он нашел вещи у парня, который сидел за столиком вместе с девушкой и другим юношей. Лишившийся куртки мужчина на глаз определил вора и набросился на него.
В полиции отметили, что девушка заступилась за друга. Она стала требовать, чтобы агрессор прекратил драку. Тогда мужчина ударил и девушку.
Свердловчанка обратилась в полицию. Теперь правоохранители решают, что делать с агрессором.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге водитель автобуса покалечил коллегу. Он избил мужчину избил железным прутом.