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Posted Сегодня, 08:24

Published Сегодня, 08:24

Modified Сегодня, 08:26

Updated Сегодня, 08:26

Житель Ивделя избил девушку в кафе

В Ивделе мужчина избил девушку из-за подозрения в воровстве

3 марта 2024, 08:24
Фото: 1MI

Житель Ивделя избил девушку в кафе

В Ивделе мужчина избил 23-летнюю девушку в кафе. Это произошло во время застолья.

Известно, что мужчина обнаружил, что у него пропала куртка. В ее кармане лежали банковская карта и телефон, сообщили в паблике «Дно Исети».

Спустя время он нашел вещи у парня, который сидел за столиком вместе с девушкой и другим юношей. Лишившийся куртки мужчина на глаз определил вора и набросился на него.

В полиции отметили, что девушка заступилась за друга. Она стала требовать, чтобы агрессор прекратил драку. Тогда мужчина ударил и девушку.

Свердловчанка обратилась в полицию. Теперь правоохранители решают, что делать с агрессором.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге водитель автобуса покалечил коллегу. Он избил мужчину избил железным прутом.

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