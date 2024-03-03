Жители Екатеринбурга получили инструкции о действиях «при внезапном нападении»

Также в памятке сказано, что при внезапном нападении противника нужно бежать в ближайший подвал или подземную парковку, а также метро. В некоторых районах такие листовки расклеили в черно-белом формате, а в некоторых — в цветном. Житель Эльмаша выразил непонимание, фейковые это инструкции или нет.