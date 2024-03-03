Жители Екатеринбурга получили инструкции о действиях «при внезапном нападении»

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
В памятках сообщается «об опасностях, возникающих при военных конфликтах, а также во время ЧС». В этих ситуациях применяется сигнал «Внимание всем!», в это время нужно включить радио, телевизор и интернет. Оттуда последуют инструкции о дальнейшей последовательности действий, сообщает Е1.
Также в памятке сказано, что при внезапном нападении противника нужно бежать в ближайший подвал или подземную парковку, а также метро. В некоторых районах такие листовки расклеили в черно-белом формате, а в некоторых — в цветном. Житель Эльмаша выразил непонимание, фейковые это инструкции или нет.
В региональном правительстве подтвердили, что таким образом людей предупреждают о последовательности действий в случае ЧС.
Напомним, что в декабре 2023 года в РФ приняли новый ГОСТ для бомбоубежищ.