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Posted Сегодня, 12:29

Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

В подъездах Екатеринбурга появились объявления о действиях «при нападении»

Жители Екатеринбурга получили инструкции о действиях «при внезапном нападении»

3 марта 2024, 12:29
Фото: Е1

В подъездах Екатеринбурга появились объявления о действиях «при нападении»

Жителям Екатеринбурга теперь известно, что нужно делать, если на них внезапно нападут. Объявления с инструкцией появились в ряде подъездов города.

В памятках сообщается «об опасностях, возникающих при военных конфликтах, а также во время ЧС». В этих ситуациях применяется сигнал «Внимание всем!», в это время нужно включить радио, телевизор и интернет. Оттуда последуют инструкции о дальнейшей последовательности действий, сообщает Е1.

Также в памятке сказано, что при внезапном нападении противника нужно бежать в ближайший подвал или подземную парковку, а также метро. В некоторых районах такие листовки расклеили в черно-белом формате, а в некоторых — в цветном. Житель Эльмаша выразил непонимание, фейковые это инструкции или нет.

В региональном правительстве подтвердили, что таким образом людей предупреждают о последовательности действий в случае ЧС.

Напомним, что в декабре 2023 года в РФ приняли новый ГОСТ для бомбоубежищ.

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#Происшествия#Свердловская область#Метро#Интернет#Листовки#Объявления#Подвал#Телевизор#Радио#Екатеринбург#ЧС#Сигнал#Дарья Сорокина
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