Жители Нижнего Тагила обвинили медиков в неверном диагнозе и смерти родственника

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
В тот день в больницу на носилках был доставлен пациент в тяжелом состоянии. Ему сделали кардиограмму, которая показала аритмию и вероятную ишемию миокарда. Об этом сообщается в паблике «[ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ».
Отмечается, что мужчина не узнавал своих родственников, а его давление было 160/90. Также у него синела кожа. Медики сообщили, что это интоксикация и начали делать то, что по мнению родных, не соответствует действиям, которые необходимы инфаркте. Далее мужчину выписали, сказав, что у него нет показаний для госпитализации.
После этого 52-летний пациент Евгений скончался. Родственники утверждают, что диагноз был поставлен неправильно. К тому же, они настаивали, чтобы Евгения оставили в больнице.
В свидетельстве о смерти написано — болезнь сердца. Родные умершего убеждены, что показания ЭКГ обязывали медиков оставить Евгения в больнице. Прокуратура проводит проверку.
Ранее в Новоуральске жители пожаловались на проблемы в медицине. Они рассказали, что у них не хватает медиков и медикаментов.