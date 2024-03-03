Жители Нижнего Тагила обвинили медиков в неверном диагнозе и смерти родственника

Отмечается, что мужчина не узнавал своих родственников, а его давление было 160/90. Также у него синела кожа. Медики сообщили, что это интоксикация и начали делать то, что по мнению родных, не соответствует действиям, которые необходимы инфаркте. Далее мужчину выписали, сказав, что у него нет показаний для госпитализации.