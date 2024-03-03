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Published Сегодня, 10:40

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Updated Сегодня, 10:43

Жители Нижнего Тагила обвинили врачей в смерти родственника

Жители Нижнего Тагила обвинили медиков в неверном диагнозе и смерти родственника

3 марта 2024, 10:40
Фото: «[ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ»

Жители Нижнего Тагила обвинили врачей в смерти родственника

В Нижнем Тагиле жители обвинили врачей Демидовской больницы в смерти родственника. Началось все 25 февраля.

В тот день в больницу на носилках был доставлен пациент в тяжелом состоянии. Ему сделали кардиограмму, которая показала аритмию и вероятную ишемию миокарда. Об этом сообщается в паблике «[ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ».

Отмечается, что мужчина не узнавал своих родственников, а его давление было 160/90. Также у него синела кожа. Медики сообщили, что это интоксикация и начали делать то, что по мнению родных, не соответствует действиям, которые необходимы инфаркте. Далее мужчину выписали, сказав, что у него нет показаний для госпитализации.

После этого 52-летний пациент Евгений скончался. Родственники утверждают, что диагноз был поставлен неправильно. К тому же, они настаивали, чтобы Евгения оставили в больнице.

В свидетельстве о смерти написано — болезнь сердца. Родные умершего убеждены, что показания ЭКГ обязывали медиков оставить Евгения в больнице. Прокуратура проводит проверку.

Ранее в Новоуральске жители пожаловались на проблемы в медицине. Они рассказали, что у них не хватает медиков и медикаментов.

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