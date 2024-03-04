30-градусные морозы вернутся в Свердловскую область

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
Связано это с приходом арктической воздушной массы. Она распространится по территории области. Прогнозируется, что вторжение начнется вечером во вторник, сообщает синоптик Алексей Пулин.
В Екатеринбурге температура воздуха 4 марта будет достигать +2 градусов. Также ожидается снег и ветра до 12 метров в секунду.
В Нижнем Тагиле также будет ветреная погода. Температура воздуха при этом достигнет 02 градусов. В течение дня прогнозируется небольшая геомагнитная активность.
Напомним, ранее стало известно о том, что на Нижний Тагил надвигается похолодание. Также синоптики дали прогноз, какой в целом будет весна в городе.