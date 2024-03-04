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Posted Сегодня, 04:24

Published Сегодня, 04:24

Modified Сегодня, 04:26

Updated Сегодня, 04:26

В Свердловской области потепление сменится морозами

30-градусные морозы вернутся в Свердловскую область

4 марта 2024, 04:24
Фото: 1MI

В Свердловской области потепление сменится морозами

С вечера 5 марта в Свердловской области снова начнет холодать. Самая морозная погода ожидается 7 марта. В этот день ночью температура может доходить до -27 градусов.

Связано это с приходом арктической воздушной массы. Она распространится по территории области. Прогнозируется, что вторжение начнется вечером во вторник, сообщает синоптик Алексей Пулин.

В Екатеринбурге температура воздуха 4 марта будет достигать +2 градусов. Также ожидается снег и ветра до 12 метров в секунду.

В Нижнем Тагиле также будет ветреная погода. Температура воздуха при этом достигнет 02 градусов. В течение дня прогнозируется небольшая геомагнитная активность.

Напомним, ранее стало известно о том, что на Нижний Тагил надвигается похолодание. Также синоптики дали прогноз, какой в целом будет весна в городе.

#Нижний Тагил#Погода#Похолодание#Прогноз#Мороз#Природа#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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