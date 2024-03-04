tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:51

Published Сегодня, 09:51

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

500 человек не могут вылететь из Екатеринбурга

500 человек застряли в аэропорту Екатеринбурга из-за поломки самолета

4 марта 2024, 09:51
Фото: 1MI

500 человек не могут вылететь из Екатеринбурга

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге застряли около 500 человек. Самолет сломался. Авиаперелет в Египет был запланирован на утро.

До сих пор люди сидят в зале ожидания. Им объявили, что посадка была отменена, пишет Е1.

Люди с детьми сидят на чемоданах на полу. Покормили, выдали воду, но ясности никакой нет, — рассказали ожидающие.

Некоторые находятся в аэропорту еще с ночи. Когда им назначат новый рейс, пока неизвестно.

Авиаперевозчик Air Cairo отметил, что пассажиры долетят до Египта на трех воздушных суднах. Все они прилетят из Турции. Транспортная прокуратура следит за ситуацией.

Отмечается, что рейс задержался из-за неисправности в самолете. Теперь перелет назначен на 14:45. Пассажирам предоставили еду и питье.

Ранее другой самолет не смог вылететь из Екатеринбурга в ЯНАО. Прервался перелет 2 марта по причине вибрации в двигателе.

Севший в поле под Новосибирском самолет «Уральских авиалиний» превратят в экспонат
Узнать подробнее
Читайте также:
Пассажиру бизнес-класса в самолете до Екатеринбурга не хватило местаСамолет прилетел в Челябинск вместо ЕкатеринбургаРейсы в Таиланд и Екатеринбург задержали из-за сломанного самолета
#Происшествия#Дети#Свердловская область#Кольцово#Египет#Самолет#Аэропорт#Екатеринбург#Чемоданы#Дарья Сорокина#Зал ожидания
Подпишитесь
Родила и не заметила: журналист из Тагила обнаружила в медкарте приписанные роды
Сегодня, 07:53
Питьевая вода в автоматах подорожала в Нижнем Тагиле
Вчера, 07:22
Новые НМУ, проверка «Водоканала» и метки для сов: экоитоги недели с 26 февраля
Сегодня, 10:32
Проколотое колесо и две розы: экс-супруга бизнесмена из Тагила сообщила об угрозах
Сегодня, 12:15
Полоса препятствий и футбол: спортплощадку оборудуют у школы №44 в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:11
Эксперты объяснили причины опрокидывания ЗРПК «Панцирь-С1» в Сочи
Сегодня, 12:03