500 человек застряли в аэропорту Екатеринбурга из-за поломки самолета

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
До сих пор люди сидят в зале ожидания. Им объявили, что посадка была отменена, пишет Е1.
Люди с детьми сидят на чемоданах на полу. Покормили, выдали воду, но ясности никакой нет, — рассказали ожидающие.
Некоторые находятся в аэропорту еще с ночи. Когда им назначат новый рейс, пока неизвестно.
Авиаперевозчик Air Cairo отметил, что пассажиры долетят до Египта на трех воздушных суднах. Все они прилетят из Турции. Транспортная прокуратура следит за ситуацией.
Отмечается, что рейс задержался из-за неисправности в самолете. Теперь перелет назначен на 14:45. Пассажирам предоставили еду и питье.
Ранее другой самолет не смог вылететь из Екатеринбурга в ЯНАО. Прервался перелет 2 марта по причине вибрации в двигателе.