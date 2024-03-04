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Posted Сегодня, 14:07

Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

В Нижнем Тагиле частная охрана школы №12 обойдется в 6,8 млн

6,8 млн выделено на охрану тагильской школы №12

4 марта 2024, 14:07
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле частная охрана школы №12 обойдется в 6,8 млн

Администрация школы №12 в Нижнем Тагиле объявила закупку на услуги выставления поста охраны. На эти цели выделено 6,8 миллиона рублей.

Согласно документации, услуги нужно будет оказывать с 1 апреля 2024 года по 30 ноября 2026 года (32 месяца). Здание школы расположено на улице Жуковского, 5а. Учреждение трехэтажное, его общая площадь составляет более пяти тысяч квадратных метров.

Известно, что у охранников не будет оружия. Однако в их обязанности будет входить обеспечение внутриобъектового и пропускного режима, а также охрана имущества. При этом необходимо выполнять все требования по антитеррористической защищенности.

На посту в школе №12 будет дежурить один охранник в экипировке, на которой будут указаны эмблема и название организации. Заявки на тендер можно подавать до 11 марта 2024 года.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге прошли проверки в школах и детских садах. в 57 из них выявили нарушения требований безопасности.

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#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Дети#Безопасность#Школа#Охрана#Антитеррор#Екатеринбург#Евгения Сафина#Закупка
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