6,8 млн выделено на охрану тагильской школы №12

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Согласно документации, услуги нужно будет оказывать с 1 апреля 2024 года по 30 ноября 2026 года (32 месяца). Здание школы расположено на улице Жуковского, 5а. Учреждение трехэтажное, его общая площадь составляет более пяти тысяч квадратных метров.
Известно, что у охранников не будет оружия. Однако в их обязанности будет входить обеспечение внутриобъектового и пропускного режима, а также охрана имущества. При этом необходимо выполнять все требования по антитеррористической защищенности.
На посту в школе №12 будет дежурить один охранник в экипировке, на которой будут указаны эмблема и название организации. Заявки на тендер можно подавать до 11 марта 2024 года.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге прошли проверки в школах и детских садах. в 57 из них выявили нарушения требований безопасности.