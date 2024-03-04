BAIC представила флагманский кроссовер X75 в России

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BAIC X75 оснащен 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 177 л. с. и семиступенчатой роботизированной трансмиссией. Привод только передний, разгон до 100 км/ч занимает 8,6 секунды. Длина автомобиля составляет 4745 мм, а колесная база — 2800 мм. Дорожный просвет составляет 200 мм, пишет iz.ru.
В салоне установлен цифровой кластер, включающий 7-дюймовый цветной дисплей приборной панели, 12-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы и дисплей управления климатической установкой. Кроссовер также получил двухзонный климат-контроль и панорамную крышу с электроприводом. Все сиденья оснащены подогревом, вентиляцией и функцией массажа, а для переднего пассажира есть кресло-«оттоманка». Варианты отделки салона доступны в черном и черно-коричневом цветах.
Автомобиль также обладает различными системами активной безопасности, включая адаптивный круиз-контроль, слежение за разметкой и мониторинг слепых зон. Для российского рынка предусмотрен пакет теплых опций, включающий подогрев руля, всех сидений и ветрового стекла.
BAIC X75 является старшей моделью в линейке кроссоверов X, которая включает X35, X55 и X7. Автомобили BAIC собираются на заводе «Автотор» в Калининграде, а продажи начались в июле прошлого года.