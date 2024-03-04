tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:00

Published Сегодня, 16:00

Modified Сегодня, 16:01

Updated Сегодня, 16:01

BAIC представила флагманский кроссовер X75 в России

4 марта 2024, 16:00
BAIC представила в России свой новый флагманский кроссовер — X75. Автомобиль будет доступен в четырех комплектациях и поступит в продажу 25 марта. Цена будет объявлена накануне старта продаж, но, как сообщают представители компании, она начнется от 3 млн рублей.

BAIC X75 оснащен 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 177 л. с. и семиступенчатой роботизированной трансмиссией. Привод только передний, разгон до 100 км/ч занимает 8,6 секунды. Длина автомобиля составляет 4745 мм, а колесная база — 2800 мм. Дорожный просвет составляет 200 мм, пишет iz.ru.

В салоне установлен цифровой кластер, включающий 7-дюймовый цветной дисплей приборной панели, 12-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы и дисплей управления климатической установкой. Кроссовер также получил двухзонный климат-контроль и панорамную крышу с электроприводом. Все сиденья оснащены подогревом, вентиляцией и функцией массажа, а для переднего пассажира есть кресло-«оттоманка». Варианты отделки салона доступны в черном и черно-коричневом цветах.

Автомобиль также обладает различными системами активной безопасности, включая адаптивный круиз-контроль, слежение за разметкой и мониторинг слепых зон. Для российского рынка предусмотрен пакет теплых опций, включающий подогрев руля, всех сидений и ветрового стекла.

BAIC X75 является старшей моделью в линейке кроссоверов X, которая включает X35, X55 и X7. Автомобили BAIC собираются на заводе «Автотор» в Калининграде, а продажи начались в июле прошлого года.

Подпишитесь
Родила и не заметила: журналист из Тагила обнаружила в медкарте приписанные роды
Сегодня, 07:53
Питьевая вода в автоматах подорожала в Нижнем Тагиле
Вчера, 07:22
Новые НМУ, проверка «Водоканала» и метки для сов: экоитоги недели с 26 февраля
Сегодня, 10:32
Проколотое колесо и две розы: экс-супруга бизнесмена из Тагила сообщила об угрозах
Сегодня, 12:15
Полоса препятствий и футбол: спортплощадку оборудуют у школы №44 в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:11
Эксперты объяснили причины опрокидывания ЗРПК «Панцирь-С1» в Сочи
Сегодня, 12:03