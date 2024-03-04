BAIC представила флагманский кроссовер X75 в России

В салоне установлен цифровой кластер, включающий 7-дюймовый цветной дисплей приборной панели, 12-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы и дисплей управления климатической установкой. Кроссовер также получил двухзонный климат-контроль и панорамную крышу с электроприводом. Все сиденья оснащены подогревом, вентиляцией и функцией массажа, а для переднего пассажира есть кресло-«оттоманка». Варианты отделки салона доступны в черном и черно-коричневом цветах.