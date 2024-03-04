Больше 50 тысяч свердловчан будут привиты от кори

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
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За первые 3 месяца года прививки поставили уже 12,5 тысячи человек. Это преимущественно дети. Число взрослых из общего числа составляет 1,7 тысячи человек.
При этом в 2024 году пока еще не было поставок вакцины живой. На складе «Фармации» их имеется 2,5 тысячи. Однако в регион поступает вакцина «Вактривир». Уже получены 19,3 тысячи доз. Препарат рассылается в больницы по мере расходования.
Напомним, ранее стало известно о 16 очагах кори в Екатеринбурге. Врачи активно проводят проверки у граждан на наличие антител к инфекции и при их отсутствии проводят вакцинацию.