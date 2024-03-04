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Published Сегодня, 04:51

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Updated Сегодня, 04:53

Более 55 тысяч жителей Свердловской области планируется вакцинировать от кори

Больше 50 тысяч свердловчан будут привиты от кори

4 марта 2024, 04:51
Фото: Изображение Midjourney

Более 55 тысяч жителей Свердловской области планируется вакцинировать от кори

В течение 2024 года в Свердловской области планируется поставить прививки от кори 55,7 тысячи свердловчан. Так заявили в региональном минздраве.

За первые 3 месяца года прививки поставили уже 12,5 тысячи человек. Это преимущественно дети. Число взрослых из общего числа составляет 1,7 тысячи человек.

При этом в 2024 году пока еще не было поставок вакцины живой. На складе «Фармации» их имеется 2,5 тысячи. Однако в регион поступает вакцина «Вактривир». Уже получены 19,3 тысячи доз. Препарат рассылается в больницы по мере расходования.

Напомним, ранее стало известно о 16 очагах кори в Екатеринбурге. Врачи активно проводят проверки у граждан на наличие антител к инфекции и при их отсутствии проводят вакцинацию.

#Свердловская область#Здоровье#Вакцинация#Прививка#Корь#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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