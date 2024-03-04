Больше 50 тысяч свердловчан будут привиты от кори

При этом в 2024 году пока еще не было поставок вакцины живой. На складе «Фармации» их имеется 2,5 тысячи. Однако в регион поступает вакцина «Вактривир». Уже получены 19,3 тысячи доз. Препарат рассылается в больницы по мере расходования.