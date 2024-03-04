Девушка умершего в Екатеринбурге бодибилдера рассказала о его последних минутах

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Диана поделилась, что в тот день они хотели поехать на отдых на термальные источники. Таким образом они хотели развеяться после турнира, к которому мужчина долго готовился, пишет Е1.
Спортсмен вернулся с тренировки, пара поела. Затем мужчина пошел в ванную, где упал. Девушка подбежала к нему и увидела, что спортсмен еле дышал.
Через 20 минут приехала скорая. Так как мужчина тяжелый, девушка не смогла вытащить его из ванной. Но она была рядом с ним. Однако, мужчина посинел и умер прямо у нее на руках.
Почему молодой человек умер, покажет вскрытие. Незадолго до смерти спортсмен получил чемпионский кубок. В интернете атлет сообщал, что ранее сидел на диете. Она была довольно строгой. Это было необходимо для соревнований.
Напомним, что мужчине было 28 лет. Дата похорон будет названа позднее.