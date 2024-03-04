Электричка ехала в Екатеринбург и загорелась

Ранее сообщалось, что машина сгорела у посетителя травмпункта в Нижнем Тагиле. Мужчина припарковался и пошел в ммедучрежедние, а когда вернулся то увидел, что автомобиль горит и его уже тушат спасатели. В результате машина вся обуглилась.