Электричка ехала в Екатеринбург и загорелась

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
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Пламя разгорелось в одном из вагонов электропоезда, сообщает ЕАН. В итоге пассажирам пришлось добираться до столицы Урала на другом транспорте.
Напомним, Что ранее в поезде Екатеринбург-Приобье залило водой купе, в котором ехали инвалид с сопровождающим. Также в вагоне часто менялась температура, преобладал холод.
Ранее сообщалось, что машина сгорела у посетителя травмпункта в Нижнем Тагиле. Мужчина припарковался и пошел в ммедучрежедние, а когда вернулся то увидел, что автомобиль горит и его уже тушат спасатели. В результате машина вся обуглилась.