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Published Сегодня, 07:42

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Updated Сегодня, 07:44

Электричка загорелась по пути в Екатеринбург

Электричка ехала в Екатеринбург и загорелась

4 марта 2024, 07:42
Фото: 1MI

Электричка загорелась по пути в Екатеринбург

Электричка ехала из Челябинска в Екатеринбург и воспламенилась. Пожар случился утром 4 марта.

Пламя разгорелось в одном из вагонов электропоезда, сообщает ЕАН. В итоге пассажирам пришлось добираться до столицы Урала на другом транспорте.

Напомним, Что ранее в поезде Екатеринбург-Приобье залило водой купе, в котором ехали инвалид с сопровождающим. Также в вагоне часто менялась температура, преобладал холод.

Ранее сообщалось, что машина сгорела у посетителя травмпункта в Нижнем Тагиле. Мужчина припарковался и пошел в ммедучрежедние, а когда вернулся то увидел, что автомобиль горит и его уже тушат спасатели. В результате машина вся обуглилась.

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#Происшествия#Пожар#Свердловская область#Пассажиры#Челябинск#Поезд#Электричка#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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