Инспекторы ГИБДД в Пышминском районе поймали самарского дальнобойщика без прав

Грузовик, которым управлял житель Самары, инспекторы остановили на 173-м километре трассы Екатеринбург-Тюмень. При проверке базы данных выяснилось, что он не должен находиться за рулем с 1 декабря 2023 года: с этого дня вступило в силу постановление суда о лишении его водительских прав за неоднократные выезды на встречную полосу.