Инспекторы ГИБДД в Пышминском районе поймали самарского дальнобойщика без прав

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Экипаж ДПС в Пышминском районе во время массовых проверок на трассе Екатеринбург-Тюмень остановил водителя грузовой машины, который ехал без водительских прав, информирует ГИБДД Свердловской области.
Грузовик, которым управлял житель Самары, инспекторы остановили на 173-м километре трассы Екатеринбург-Тюмень. При проверке базы данных выяснилось, что он не должен находиться за рулем с 1 декабря 2023 года: с этого дня вступило в силу постановление суда о лишении его водительских прав за неоднократные выезды на встречную полосу.
Права и грузовик у нарушителя изъяли. Кроме того, ему придется заплатить штраф 30 тысяч рублей.
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