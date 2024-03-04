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В Пышминском районе инспекторы ГИБДД остановили водителя грузовика без прав

Инспекторы ГИБДД в Пышминском районе поймали самарского дальнобойщика без прав

4 марта 2024, 08:44
Фото: 1MI

В Пышминском районе инспекторы ГИБДД остановили водителя грузовика без прав

Водительских прав дальнобойщика, который ехал по федеральной трассе Екатеринбург-Тюмень, лишили еще в декабре.

Экипаж ДПС в Пышминском районе во время массовых проверок на трассе Екатеринбург-Тюмень остановил водителя грузовой машины, который ехал без водительских прав, информирует ГИБДД Свердловской области.

Грузовик, которым управлял житель Самары, инспекторы остановили на 173-м километре трассы Екатеринбург-Тюмень. При проверке базы данных выяснилось, что он не должен находиться за рулем с 1 декабря 2023 года: с этого дня вступило в силу постановление суда о лишении его водительских прав за неоднократные выезды на встречную полосу.

Права и грузовик у нарушителя изъяли. Кроме того, ему придется заплатить штраф 30 тысяч рублей.

Ранее в Екатеринбурге с места ДТП сбежала женщина, протаранившая шлагбаум.

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#Свердловская область#ГИБДД#Суд#Штраф#Водитель#Водительские права#Грузовик#Лишение#Екатеринбург#Инспекторы ГИБДД#Дарья Бобровицкая
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