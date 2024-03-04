Как остановить живодеров и контролировать уличных животных

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Администрация Нижнего Тагила объявила о поиске компании, которая займется отловом бродячих собак в городе. К 14 марта предполагается заключить с подрядчиком контракт, действие которого рассчитано до конца этого года. Из городского бюджета на это планируется выделить 11 млн рублей.
Это хороший пример цивилизованного решения проблемы безнадзорных животных. К сожалению, есть и масса других, когда собак калечат при отлове или сознательно убивают. Это касается как служб, отвечающих за отлов бродячих животных, так и догхантеров. Согласно статистике, больше всего от рук живодеров страдают собаки. Законы о жестоком обращении с животными год от года ужесточаются. Но жертв не становится меньше, паблики по защите животных то тут, то там публикуют страшные кадры зверств. Региональные власти после выхода соответствующего федерального закона в середине прошлого года получили больше свобод в решении вопроса бездомных собак. И каждый регион решает этот вопрос по-своему — где-то строят больше приютов, где-то принимают местные законы о «гуманной» эвтаназии животных.
В России действует закон о защите прав животных. Есть статья 245 Уголовного кодекса РФ о жестоком обращении с животными, максимальный срок наказания по которой — до 5 лет лишения свободы. Но жертв среди собак и других животных не становится меньше. Эту ситуацию в разговоре с изданием TagilCity прокомментировала директор благотворительного фонда помощи животным «Я свободен» Ольга Ватомская:
— По теме животных принимаются очень спорные законы. С одной стороны, права животных у нас закреплены в Конституции, с другой — у нас появляется закон, согласно которому регионы сами могут принимать решение об умерщвлении бездомных животных. Получается, что региональные законы противоречат федеральным, а там, где возникает юридическое и правовое противоречие, не может быть порядка. Кроме того, я вижу причину в том, что люди не знают, как нужно действовать, чтобы привлекать догхантеров и прочих живодеров к ответственности. А все попытки обратиться в полицию заканчиваются ничем. Единственная надежда тут ложится на СМИ и общественное мнение, которые «разгоняют» вопиющие случаи живодерства, и у властей уже нет шансов «отмазаться».
Как утверждают юристы, все законы и нормы по защите животных работают, а основная проблема с догхантерами — поймать их за руку. Но это уже вопрос другого порядка, тут нужно взаимодействовать с полицией. Наладить контакт с участковым, который должен быть в курсе того, что происходит в его районе. Кроме того, нужно коммуницировать с соседями посредством соцсетей. Сейчас многие районы, улицы и даже дома и подъезды имеют свои чаты или группы.
— Сейчас движущей силой защиты животных являются добровольцы, которые худо-бедно знают алгоритм действий. Нужно и дальше заниматься гуманным просвещением россиян. Например, со школы объяснять, что значит бирочка на ухе бездомной собаки. Объяснять, что такое ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-возврат). Сделать так, чтобы любая жестокость по отношению к животным была так же недопустима в обществе, как преступления против человека. Только тогда у нас решится и проблема бездомных животных и тех, кто представляет для них угрозу, — полагает Ольга Ватомская.
Как полагают эксперты, в России во многом отсутствует культура содержания домашних животных. Весной многие везут животных на дачи и участки, а осенью забывают их там, как правило, намеренно. Из домашнего питомец превращается в безнадзорного. Далее он попадает в поле зрения тех, кто призван избавить улицы от бродячих и брошенных животных. Как сообщила TagilCity руководитель федеральной горячей линии по защите животных Татьяна Бондаренко, требуется усиление контроля над содержанием животных и над теми, кто занимается специальными программами:
— Все, что сейчас происходит, это следствие. Причина ведь кроется в другом. Пока не ужесточат контроль над содержанием домашних животных (чипирование в обязательном порядке, чтобы можно было их контролировать и вести учет), не усилят контроль над подрядными организациями, которые занимаются программой ОСВВ, не начнут строить муниципальные приюты в каждом регионе, не разработают льготные программы для стерилизации и кастрации животных для малообеспеченных семей, пожилых людей, — бездомных будет все больше на улицах. И никакой отстрел или усыпление не решат этой проблемы. Раньше все это было, но уже через 2-3 года животных появлялось огромное количество. Потому что их популяция растет в геометрической прогрессии.
Не согласна эксперт и с законопроектом, который приняла Госдума 12 июля 2023 года. Согласно ему регионам дано право самим выбирать меры обращения с безнадзорными животными и решать их судьбу. При этом «профильный комитет рекомендовал отклонить внесенные в ГД инициативы, предлагающие эвтаназию безнадзорных животных. Такой формулировки в федеральном законодательстве нет и не будет», — говорится на сайте Госдумы. В свою очередь Республика Бурятия, Забайкальский край, Республика Алтай уже приняли свои законы, разрешающие эвтаназию отловленных животных.
— То, что предлагают в Госдуме, негуманно и полностью противоречит 245-й статье УК о жестоком обращении с животными. Пока сама власть не покажет населению свое положительное отношение к безнадзорным животным, — ничего не изменится. И самое важное — 60% бездомных животных это домашние, которых выбросили. 50% животных, которые оказались на улице, — породистые. Это о многом говорит, — отметила Татьяна Бондаренко.