Как остановить живодеров и контролировать уличных животных

Это хороший пример цивилизованного решения проблемы безнадзорных животных. К сожалению, есть и масса других, когда собак калечат при отлове или сознательно убивают. Это касается как служб, отвечающих за отлов бродячих животных, так и догхантеров. Согласно статистике, больше всего от рук живодеров страдают собаки. Законы о жестоком обращении с животными год от года ужесточаются. Но жертв не становится меньше, паблики по защите животных то тут, то там публикуют страшные кадры зверств. Региональные власти после выхода соответствующего федерального закона в середине прошлого года получили больше свобод в решении вопроса бездомных собак. И каждый регион решает этот вопрос по-своему — где-то строят больше приютов, где-то принимают местные законы о «гуманной» эвтаназии животных.