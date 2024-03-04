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Нижнем Тагиле отремонтируют мост через реку за 35,3 миллиона рублей

Капремонт «Олимпийского» моста на улице Космонавтов предстоит в Нижнем Тагиле

4 марта 2024, 15:16
Фото: 1MI

Нижнем Тагиле отремонтируют мост через реку за 35,3 миллиона рублей

Летом 2024 года в Нижнем Тагиле пройдет капремонт «Олимпийского» моста на улице Космонавтов, который пролегает через реку Тагил. На работы выделено 35,3 миллиона рублей.

Подрядчикам необходимо начать работу на объекте 13 мая и сдать его не позднее 13 сентября 2024 года. Гарантия на выполненные работы составит восемь лет.

Согласно техзаданию, строители должны будут отремонтировать деформационные швы на тротуарах, пролетные строения, водоотводные лотки, некоторые опоры (и окрасить их), усилить стойки и восстановить покрытия, а также утилизировать мусор.

Ранее стало известно, что за капремонтом моста через реку Иса в Горноуральском ГО будет установлен строительный контроль. На эти цели выделено 1,2 миллиона рублей. Подрядчик до конца 2024 года будет мониторить ход работ и следить за их качеством.

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