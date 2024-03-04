Капремонт «Олимпийского» моста на улице Космонавтов предстоит в Нижнем Тагиле

Ранее стало известно, что за капремонтом моста через реку Иса в Горноуральском ГО будет установлен строительный контроль. На эти цели выделено 1,2 миллиона рублей. Подрядчик до конца 2024 года будет мониторить ход работ и следить за их качеством.