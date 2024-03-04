«Кишка тонка». Тагильчан призвали к спокойствию после сообщений о резне в ТЦ

Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
Modified Сегодня, 04:12
Updated Сегодня, 04:12
Ранее в одном из популярных мессенджеров стала распространяться информация, что в ТРЦ будут совершаться изнасилования и убийства. В тексте сообщения говорится о том, что некие люди хотят попасть в тюрьму и для этого они планируют убивать и насиловать. Целью они выбрали именно ТРЦ. Из-за этого горожане обратились в полицию, пишет «Инцидент Нижний Тагил».
По словам Валерия Горелых, некие люди снова пытаются дестабилизировать обстановку и запугать людей.
Пусть они знают и не забывают, что кишка у них была, есть и всегда будет слишком тонка, чтобы взять на испуг уральцев, как и всех россиян, — заявил Горелых.
Он добавил, что ситуация находится под контролем.
Напомним, ранее студент одного из колледжей в Асбесте чуть не зарезал школьника. Причиной стал конфликт из-за девушки.