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После сообщений о резне в ТЦ жителей Нижнего Тагила призвали к спокойствию

«Кишка тонка». Тагильчан призвали к спокойствию после сообщений о резне в ТЦ

4 марта 2024, 04:10
Фото: 1MI

После сообщений о резне в ТЦ жителей Нижнего Тагила призвали к спокойствию

Жителей Нижнего Тагила попросили сохранять спокойствие и не поддаваться на провокационные сообщения о том, что в ТРЦ Depo якобы готовится резня. Об этом заявил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Ранее в одном из популярных мессенджеров стала распространяться информация, что в ТРЦ будут совершаться изнасилования и убийства. В тексте сообщения говорится о том, что некие люди хотят попасть в тюрьму и для этого они планируют убивать и насиловать. Целью они выбрали именно ТРЦ. Из-за этого горожане обратились в полицию, пишет «Инцидент Нижний Тагил».

По словам Валерия Горелых, некие люди снова пытаются дестабилизировать обстановку и запугать людей.

Пусть они знают и не забывают, что кишка у них была, есть и всегда будет слишком тонка, чтобы взять на испуг уральцев, как и всех россиян, — заявил Горелых.

Он добавил, что ситуация находится под контролем.

Напомним, ранее студент одного из колледжей в Асбесте чуть не зарезал школьника. Причиной стал конфликт из-за девушки.

#Нижний Тагил#Валерий Горелых#Полиция#Криминал#18+#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Сообщения#Паника
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