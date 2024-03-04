«Кишка тонка». Тагильчан призвали к спокойствию после сообщений о резне в ТЦ

Ранее в одном из популярных мессенджеров стала распространяться информация, что в ТРЦ будут совершаться изнасилования и убийства. В тексте сообщения говорится о том, что некие люди хотят попасть в тюрьму и для этого они планируют убивать и насиловать. Целью они выбрали именно ТРЦ. Из-за этого горожане обратились в полицию, пишет «Инцидент Нижний Тагил».