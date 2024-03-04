Концерт певицы Доры в Екатеринбурге не состоится

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
О том, что ее концерт в назначенную дату не состоится, девушка сообщила на своей странице в социальной сети ВКонтакте. Также артистка рассказала, что позднее сообщит о новых датах.
При этом, несмотря на перенос мероприятия, в афише екатеринбургского учреждения «Свобода» все еще указано выступление певицы. Кроме Екатеринбурга, у Доры были перенесены концерты в Воронеже и в Саратове.
Напомним, в Екатеринбурге был отменен концерт Инстасамки. Изначально он должен был пройти в 2023 году, но его переносили на 27 марта 2024 года. Недавно стало известно, что выступление артистки не состоится.