Летняя сцена, фонтан и большой зал: проект нового Театра кукол подготовят в Тагиле

В документации необходимо предусмотреть само задание со зрительным залом на 200 мест, камеральный зал на 49 мест, летнюю сцену на 70 мест и гараж на два больших автомобиля. В здание театра проведут все необходимые коммуникации и установят там видеонаблюдение, выяснила редакция TagilCity.ru.