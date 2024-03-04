Летняя сцена, фонтан и большой зал: проект нового Театра кукол подготовят в Тагиле

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Подрядной организации, которая выиграет контракт, необходимо окончить проектирование нового театра в Нижнем Тагиле до 1 декабря 2024 года.
В документации необходимо предусмотреть само задание со зрительным залом на 200 мест, камеральный зал на 49 мест, летнюю сцену на 70 мест и гараж на два больших автомобиля. В здание театра проведут все необходимые коммуникации и установят там видеонаблюдение, выяснила редакция TagilCity.ru.
Кроме того, планируется обустроить светодинамический пешеходный фонтан размером 15×15 метров. У Театра кукол должны быть парковки, удобные подъезды к зданию, площадки для мусорных контейнеров и пожарные проезды.
Также стало известно, что на развитие театров, школ искусств и библиотек в Нижнем Тагиле направят 129 миллионов рублей.