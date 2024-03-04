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Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Проект нового Театра кукол в Нижнем Тагиле обойдется в 26,1 миллиона

Летняя сцена, фонтан и большой зал: проект нового Театра кукол подготовят в Тагиле

4 марта 2024, 12:28
Фото: tagilcity.ru

Проект нового Театра кукол в Нижнем Тагиле обойдется в 26,1 миллиона

В Нижнем Тагиле объявлена закупка на проектирование нового Театра кукол на Уральском проспекте, 80. Большой зал здания сможет в себя вмещать 200 зрителей.

Подрядной организации, которая выиграет контракт, необходимо окончить проектирование нового театра в Нижнем Тагиле до 1 декабря 2024 года.

В документации необходимо предусмотреть само задание со зрительным залом на 200 мест, камеральный зал на 49 мест, летнюю сцену на 70 мест и гараж на два больших автомобиля. В здание театра проведут все необходимые коммуникации и установят там видеонаблюдение, выяснила редакция TagilCity.ru.

Кроме того, планируется обустроить светодинамический пешеходный фонтан размером 15×15 метров. У Театра кукол должны быть парковки, удобные подъезды к зданию, площадки для мусорных контейнеров и пожарные проезды.

Также стало известно, что на развитие театров, школ искусств и библиотек в Нижнем Тагиле направят 129 миллионов рублей.

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