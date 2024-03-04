Мальчики рождаются чаще: в Свердловской области за неделю на свет появились 689 детей

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
На прошлой неделе сразу 689 малышей появились на свет в Свердловской области. В основном малыши рождались у молодых мам, сообщили в региональном Минздраве.
72% родов приходится на молодых женщин, однако в 28% случаев рожают свердловчанки старше 35 лет. Одна из жительниц Свердловской области стала мамой в десятый раз.
Мальчиков на Среднем Урале традиционно рождается больше, чем девочек, и минувшая неделя не стала исключением: 357 богатырей против 332 представительниц прекрасного пола.
Также в регионе за неделю родились шесть пар близнецов.
Ранее жительница Нижнего Тагила «родила» ребенка в 2023 года, но забыла об этом.