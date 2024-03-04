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Published Сегодня, 09:16

Modified Сегодня, 09:18

Updated Сегодня, 09:18

В Свердловской области за одну неделю на свет появились 689 детей

Мальчики рождаются чаще: в Свердловской области за неделю на свет появились 689 детей

4 марта 2024, 09:16
Фото: 1MI

В Свердловской области за одну неделю на свет появились 689 детей

В Свердловской области за прошедшую неделю родились 357 мальчиков и 332 девочки

На прошлой неделе сразу 689 малышей появились на свет в Свердловской области. В основном малыши рождались у молодых мам, сообщили в региональном Минздраве.

72% родов приходится на молодых женщин, однако в 28% случаев рожают свердловчанки старше 35 лет. Одна из жительниц Свердловской области стала мамой в десятый раз.

Мальчиков на Среднем Урале традиционно рождается больше, чем девочек, и минувшая неделя не стала исключением: 357 богатырей против 332 представительниц прекрасного пола.

Также в регионе за неделю родились шесть пар близнецов.

Ранее жительница Нижнего Тагила «родила» ребенка в 2023 года, но забыла об этом.

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#Общество#Свердловская область#Женщины#Роды#Мамы#Девочки#Екатеринбург#Мальчики#Дарья Бобровицкая
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