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Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Машина с двумя детьми перевернулась под Екатеринбургом

Машина с двумя детьми перевернулась на трассе Пермь-Екатеринбург

4 марта 2024, 12:08
Фото: 1MI

Машина с двумя детьми перевернулась под Екатеринбургом

На трассе Пермь—Екатеринбург перевернулась «Волга». Внутри находился девочка, которой шесть лет, а также ее младший брат.

ДТП произошло на 165-м км трассы. За рулем был 32-летний мужчина. Он ехал из села Тис. Водитель съехал с дороги, после чего машина перевернулась. Это случилось 3 марта, ответили в свердловском ГИБДД.

Известно, что автомобилист ехал с высокой скоростью. В какой-то момент он потерял контроль над управлением авто.

Ребенок перевозился без детского кресла. Рядом с девочкой сидел ее брат, он не травмировался. Девочку и мужчину госпитализировали в медучреждение.

Проводится проверка. Инспекторы предупредили о важности соблюдения скоростного режима.

Ранее сообщалось, что инспекторы ГИБДД в Пышминском районе поймали самарского дальнобойщика без прав.

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#Происшествия#Ребенок#ДТП#Свердловская область#Безопасность#Трасса#Скорость#Екатеринбург#Авария#Дарья Сорокина
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