Машина с двумя детьми перевернулась на трассе Пермь-Екатеринбург

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
ДТП произошло на 165-м км трассы. За рулем был 32-летний мужчина. Он ехал из села Тис. Водитель съехал с дороги, после чего машина перевернулась. Это случилось 3 марта, ответили в свердловском ГИБДД.
Известно, что автомобилист ехал с высокой скоростью. В какой-то момент он потерял контроль над управлением авто.
Ребенок перевозился без детского кресла. Рядом с девочкой сидел ее брат, он не травмировался. Девочку и мужчину госпитализировали в медучреждение.
Проводится проверка. Инспекторы предупредили о важности соблюдения скоростного режима.
Ранее сообщалось, что инспекторы ГИБДД в Пышминском районе поймали самарского дальнобойщика без прав.