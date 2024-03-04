Масленичные гуляния на Вагонке в Нижнем Тагиле пройдут без горячительных напитков

Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 18:23
Updated Сегодня, 18:23
В Нижнем Тагиле мэрия запретит продажу спиртных напитков в воскресенье, 17 марта. В этот день россияне будут праздновать Масленицу. Постановление подписал городской глава Владислав Пинаев.
Ограничения касаются мест скопления большого количества людей: полки с горячительным завесят магазины на проспекте Дзержинского.
Напомним, что закон, который запрещает реализацию спиртного во время проведения массовых мероприятий, был принят в Свердловской области в 2013 году
В Екатеринбурге гуляния и сжигание чучела Масленицы в этом году пройдут только в двух городских парках.