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Posted Сегодня, 15:25

Published Сегодня, 15:25

Modified Сегодня, 18:23

Updated Сегодня, 18:23

В Нижнем Тагиле во время Масленицы на Вагонке нельзя будет купить алкоголь

Масленичные гуляния на Вагонке в Нижнем Тагиле пройдут без горячительных напитков

4 марта 2024, 15:25
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле во время Масленицы на Вагонке нельзя будет купить алкоголь

В Нижнем Тагиле магазины на проспекте Дзержинского не будут продавать алкоголь с 10 до 16 часов.

В Нижнем Тагиле мэрия запретит продажу спиртных напитков в воскресенье, 17 марта. В этот день россияне будут праздновать Масленицу. Постановление подписал городской глава Владислав Пинаев.

Ограничения касаются мест скопления большого количества людей: полки с горячительным завесят магазины на проспекте Дзержинского.

Напомним, что закон, который запрещает реализацию спиртного во время проведения массовых мероприятий, был принят в Свердловской области в 2013 году

В Екатеринбурге гуляния и сжигание чучела Масленицы в этом году пройдут только в двух городских парках.

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#Общество#Нижний Тагил#Алкоголь#Запрет#Продажа#Масленица#Гуляния#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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