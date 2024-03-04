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Published Сегодня, 06:55

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Updated Сегодня, 06:57

Житель Ревды остался без верхних зубов после визита к стоматологу

Мужчина лишился верхних зубов из-за ошибки стоматолога в Ревде

4 марта 2024, 06:55
Фото: 1MI

Житель Ревды остался без верхних зубов после визита к стоматологу

В Ревде пациент частной клиники потерял верхние зубы. Это произошло из-за ошибки врача, считает пострадавший. Дело в том, что два металла, которые ему установил стоматолог, вступили в химическую реакцию.

Пострадавшего зовут Александр. Он лечил зубы в «Центре Здоровья». У пациента позеленел язык, сушило рот, а также появился неприятный запах. Доктор сперва сказал, что это просто аллергия. Однако это оказалось не так, пишет «Урал Мэш».

У пациента развилась повышенная кислотность во рту. Об этом ему сообщили другие специалисты. Дошло до того, что мужчина мучился от боли и не мог есть. Лечить в «Центре здоровья» его отказались.

Тогда он подал иск в суд и потребовал миллион рублей компенсации. Именно столько он потратил на лечение зубов, без которых он в результате остался, утверждает пострадавший. Суд постановил, что врач ошибся с материалами, но в выплатах пострадавшей стороне отказали.

Стоматолог настаивал, что повышенная кислотность у Александра была и до того, как он установил ему штифты. За время судов Александр остался без верхних зубов. Также он бросил работу риелтора, так как люди критически относились к нему из-за отсутствия зубов. Теперь он работает слесарем.

Ранее житель Каменска-Уральского отсудил 140 тысяч у мужчины за выбитые зубы.

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