Мужчина лишился верхних зубов из-за ошибки стоматолога в Ревде

Стоматолог настаивал, что повышенная кислотность у Александра была и до того, как он установил ему штифты. За время судов Александр остался без верхних зубов. Также он бросил работу риелтора, так как люди критически относились к нему из-за отсутствия зубов. Теперь он работает слесарем.