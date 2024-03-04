Мужчина лишился верхних зубов из-за ошибки стоматолога в Ревде

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
Пострадавшего зовут Александр. Он лечил зубы в «Центре Здоровья». У пациента позеленел язык, сушило рот, а также появился неприятный запах. Доктор сперва сказал, что это просто аллергия. Однако это оказалось не так, пишет «Урал Мэш».
У пациента развилась повышенная кислотность во рту. Об этом ему сообщили другие специалисты. Дошло до того, что мужчина мучился от боли и не мог есть. Лечить в «Центре здоровья» его отказались.
Тогда он подал иск в суд и потребовал миллион рублей компенсации. Именно столько он потратил на лечение зубов, без которых он в результате остался, утверждает пострадавший. Суд постановил, что врач ошибся с материалами, но в выплатах пострадавшей стороне отказали.
Стоматолог настаивал, что повышенная кислотность у Александра была и до того, как он установил ему штифты. За время судов Александр остался без верхних зубов. Также он бросил работу риелтора, так как люди критически относились к нему из-за отсутствия зубов. Теперь он работает слесарем.
Ранее житель Каменска-Уральского отсудил 140 тысяч у мужчины за выбитые зубы.