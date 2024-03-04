На платформе МСП. РФ разместили более 60 проверенных франшиз

Исаевич также подчеркнул, что КМСП будет следить за статусом рассмотрения заявок до момента открытия новых объектов. В будущем пользователи платформы смогут выбирать из еще большего разнообразия франшиз. Владельцы компаний, в свою очередь, смогут предлагать свой бизнес для включения в каталог сервиса.