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Published Сегодня, 08:43

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Updated Сегодня, 08:43

На платформе МСП. РФ разместили более 60 проверенных франшиз

На платформе МСП. РФ разместили более 60 проверенных франшиз

4 марта 2024, 08:43
Фото: 1MI
На цифровой платформе МСП.РФ появился сервис для выбора франшиз, прошедших экспертизу Российской ассоциации франчайзинга (РАФ). В настоящее время доступно более 60 предложений, но их число будет увеличиваться. Для покупки франшиз необходима регистрация на платформе МСП.РФ.

Пользователь сервиса сможет получить всю необходимую информацию о франшизе: ее стоимости, роялти, начальном капитале, окупаемости, а также требованиях к бизнесу. Сервис позволяет провести сравнительный анализ выбранных франшиз, пишут РИА Новости.

В настоящее время доступны франшизы в различных сферах: розничная торговля, общепит, бытовые, спортивные, медицинские, образовательные и развлекательные услуги, а также производство и строительство.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что франчайзинг поможет новым предпринимателям запустить свой бизнес. Сервис предоставляет доступ к проверенным бизнес-моделям и известным торговым маркам. Любой гражданин может воспользоваться этой возможностью, независимо от места проживания в стране.

Исаевич также подчеркнул, что КМСП будет следить за статусом рассмотрения заявок до момента открытия новых объектов. В будущем пользователи платформы смогут выбирать из еще большего разнообразия франшиз. Владельцы компаний, в свою очередь, смогут предлагать свой бизнес для включения в каталог сервиса.

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