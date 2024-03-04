На платформе МСП. РФ разместили более 60 проверенных франшиз

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
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Updated Сегодня, 08:43
Пользователь сервиса сможет получить всю необходимую информацию о франшизе: ее стоимости, роялти, начальном капитале, окупаемости, а также требованиях к бизнесу. Сервис позволяет провести сравнительный анализ выбранных франшиз, пишут РИА Новости.
В настоящее время доступны франшизы в различных сферах: розничная торговля, общепит, бытовые, спортивные, медицинские, образовательные и развлекательные услуги, а также производство и строительство.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что франчайзинг поможет новым предпринимателям запустить свой бизнес. Сервис предоставляет доступ к проверенным бизнес-моделям и известным торговым маркам. Любой гражданин может воспользоваться этой возможностью, независимо от места проживания в стране.
Исаевич также подчеркнул, что КМСП будет следить за статусом рассмотрения заявок до момента открытия новых объектов. В будущем пользователи платформы смогут выбирать из еще большего разнообразия франшиз. Владельцы компаний, в свою очередь, смогут предлагать свой бизнес для включения в каталог сервиса.