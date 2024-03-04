На развитие театров, библиотек и школ искусств в Нижнем Тагиле направят 129 млн

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Из этой суммы 122 миллиона потратят на техническое оснащение для Молодежного театра, который в 2024 году откроется после капремонта. Также из этих средств будут выделены деньги на участие городских ансамблей и трупп в «Больших гастролях для детей и молодежи», рассказали в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.
Также в апреле 2024 года в город прибудет театр кукол «Теремок» из Вологды, а труппа нижнетагильского кукольного театра отправится в Вологду со своим репертуаром.
В библиотеках города в этом году на обновление книжного фонда потратят 200 тысяч рублей. Последние несколько лет периодически не только закупаются новые книги, но и проводится обновление информатизации.
Напомним, кукольный театр в Нижнем Тагиле покажет две премьеры в марте 2024 года.