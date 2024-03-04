На развитие театров, библиотек и школ искусств в Нижнем Тагиле направят 129 млн

Из этой суммы 122 миллиона потратят на техническое оснащение для Молодежного театра, который в 2024 году откроется после капремонта. Также из этих средств будут выделены деньги на участие городских ансамблей и трупп в «Больших гастролях для детей и молодежи», рассказали в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.