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Posted Сегодня, 16:05

Published Сегодня, 16:05

Modified Сегодня, 16:09

Updated Сегодня, 16:09

На заводе в Манчестере произошла утечка опасного вещества

4 марта 2024, 16:05
В британском городе Манчестер произошла возможная утечка опасного вещества на заводе немецкой химической компании.

Согласно информации местных СМИ, инцидент произошел в здании Lanxess. Предполагается, что это связано с оксихлоридом фосфора — высокотоксичным соединением, включенным в список аварийно химически опасных веществ. Он может вызывать различные негативные последствия для здоровья, включая боль в глазах, удушье, отек легких и сердечные проблемы, а также ожоги при попадании на кожу, пишет iz.ru.

Полиция Большого Манчестера получила информацию об инциденте около 9:00 утра. На данный момент нет информации о пострадавших, однако район вокруг завода был оцеплен в радиусе 300 метров. Служба скорой помощи осмотрела более 10 человек, но никому не потребовалась дальнейшая медицинская помощь. Жителям данного района и предприятиям рекомендовано закрыть окна и двери для предотвращения попадания вредных веществ.

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