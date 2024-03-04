На заводе в Манчестере произошла утечка опасного вещества

Полиция Большого Манчестера получила информацию об инциденте около 9:00 утра. На данный момент нет информации о пострадавших, однако район вокруг завода был оцеплен в радиусе 300 метров. Служба скорой помощи осмотрела более 10 человек, но никому не потребовалась дальнейшая медицинская помощь. Жителям данного района и предприятиям рекомендовано закрыть окна и двери для предотвращения попадания вредных веществ.