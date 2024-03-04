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«Незаметные» роды, угрозы вперемешку с цветами, кукольный театр и экология

«Незаметные» роды, угрозы вперемешку с цветами, кукольный театр и экология

4 марта 2024, 17:42
Фото: 1MI
Жительница Нижнего Тагила родила незаметно для себя. Экс-супруга известного тагильчанина получает странные угрозы. А еще первые за много дней позитивные новости об экологии, новый кукольный театр и деньги на охрану школы №12. Итоги 4 марта в Нижнем Тагиле и Свердловской области — в нашем обзоре.

Жительница Нижнего Тагила родила ребенка, но впоследствии совершенно о нем забыла. Медучреждения продолжают делать приписки в медицинских картах. Порой доходит до совсем уж курьезных случаев. В том, откуда у тагильчанки появился незапланированный «ребенок», будет разбираться местный ФОМС.

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Почти детективная история: бывшая жена сына одного тагильского бизнесмена начала получать в свой адрес странные угрозы. Сначала неизвестные прокололи колеса ее машины, затем она нашла под окнами две траурные гвоздики. «Знаки» поступают от экс-супруга, уверена женщина, ведь он угрожал ей даже на похоронах общего ребенка.

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В Нижнем Тагиле подвели экоитоги прошедшей недели. Горожане на протяжении почти пяти дней дышали ядовитым сероводородом. В отдельные дни замеры воздуха показывали 10,4 ПДК. Ситуация улучшилась только после окончания действия предупреждения об НМУ. Экологическая обстановка в крупных промышленных центрах России настолько серьезная, что этой теме отдельное внимание уделил президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

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В Нижнем Тагиле появится новый театр кукол. Место уже выбрано: Уральский проспект, 80. Новое здание рассчитано сразу на 200 зрителей, а камеральный зал сможет вместить еще 49 человек. В администрации объявили конкурс по поиску подрядчика, которые спроектирует здание нового учреждения культуры до 1 декабря 2024 года.

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В тагильской школе № 12 появится пост охраны. На эти цели руководство учебного заведения намерено потратить 6,8 млн рублей. В обязанности охранника будет входить поддержание порядка в учебном заведении и охрана имущества. А вот оружие школьным охранникам по закону не положено.

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