«Незаметные» роды, угрозы вперемешку с цветами, кукольный театр и экология

Почти детективная история: бывшая жена сына одного тагильского бизнесмена начала получать в свой адрес странные угрозы. Сначала неизвестные прокололи колеса ее машины, затем она нашла под окнами две траурные гвоздики. «Знаки» поступают от экс-супруга, уверена женщина, ведь он угрожал ей даже на похоронах общего ребенка.