Новые НМУ, проверка «Водоканала» и метки для сов: экоитоги недели с 26 февраля

Неделя началась с новостей из Челябинска. С 1 марта там остановили вредное электродное производство ЧЭМК. Этот завод, как и тагильский коксохим ЕВРАЗ НТМК, располагается в черте города, и волнует местных жителей загрязняющими выбросами. В ходе февральского визита в Челябинск Владимир Путин поручил закрыть электродное производство и начать процедуру по его переносу за пределы мегаполиса. О начале работ объявил губернатор региона Алексей Текслер. Также он заверил, что начала процедура по подготовке переноса другого вредного производства — ферросплавного, но это займет чуть больше времени. У тагильчан возникает логичный вопрос — а в Тагиле так можно? Проекты санитарно-защитных зон до сих пор не готовы, и ежегодно их подготовка откладывается. А ведь близ завода проживают десятки тысяч людей, находятся пять детских садов и две общеобразовательные школы.