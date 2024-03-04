Новые НМУ, проверка «Водоканала» и метки для сов: экоитоги недели с 26 февраля

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Неделя началась с новостей из Челябинска. С 1 марта там остановили вредное электродное производство ЧЭМК. Этот завод, как и тагильский коксохим ЕВРАЗ НТМК, располагается в черте города, и волнует местных жителей загрязняющими выбросами. В ходе февральского визита в Челябинск Владимир Путин поручил закрыть электродное производство и начать процедуру по его переносу за пределы мегаполиса. О начале работ объявил губернатор региона Алексей Текслер. Также он заверил, что начала процедура по подготовке переноса другого вредного производства — ферросплавного, но это займет чуть больше времени. У тагильчан возникает логичный вопрос — а в Тагиле так можно? Проекты санитарно-защитных зон до сих пор не готовы, и ежегодно их подготовка откладывается. А ведь близ завода проживают десятки тысяч людей, находятся пять детских садов и две общеобразовательные школы.
В понедельник, 26 февраля, в Нижнем Тагиле наконец-таки завершилась пятидневная атака жителей города сероводородом. За эти дни он превышал нормативы порядка 30 раз, максимальное значение достигло 10,4 ПДК. В эти дни люди испытывали на себе негативные последствия воздействия сероводорода — кто-то жаловался на боль в горле и непонятные выделения из носа, кто-то на осложнения респираторных заболеваний, кто-то на невыносимый запах с улицы. При этом ситуация для горожан осложнялась тем, что в регионе действовало предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях.
В нижнетагильском экодоме «Народный» изготовили уникальные пластиковые метки из полиэтилентерефталат гликоля для двух уральских неясытей. Образцы были сделаны на 3D принтере. Инициатором такого производства стали представители Висимского заповедника. Они сообщили, что ранее у них использовались только зарубежные кольца. За две недели специалисты экодома создали две метки из прочного, износостойкого материала. Яркий красный цвет позволит увидеть уральскую неясыть, занесенную в Красную книгу области, издалека.
Проблему экологии, а именно проект «Чистая вода», затронул президент Владимир Путин в ходе послания федеральному собранию 29 февраля. Он отметил, что в России продолжатся мероприятия по реализации этой важной программы, рассчитанной до 2030 года. К этому сроку россияне должны иметь доступ к чистым источникам водоснабжения.
Не обошел Владимир Путин стороной и тему вредных выбросов в российских регионах. Он заявил, что в России появится система мониторинга состояния окружающей среды. В целом дал указания вдвое снизить количество веществ-загрязнителей, выбрасываемых в атмосферу.
Первый день весны, выпавший на пятницу минувшей недели, омрачил настроение жителей Вагонки из-за смога и выбросов. Жители Дзержинского района пожаловались на отчетливо виднеющийся дым с коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК. При этом в эти дни уже действовал вновь объявленный режим НМУ. Он продлится до вечера 5 марта.
В Нижнем Тагиле активисты сообщества «Спасем Леневку» собрали 1725 подписей против строительства карьера в районе Леневки и Анатольской. Такое количество несогласных с возведением карьера поставили свои подписи в течение трех дней. Затем документы передали в думу Горноуральского городского округа. Общественники отметили, что мэрия ГГО не проводила общественные слушания по поводу реализации проекта.
Тагильское предприятие ООО «Водоканал-НТ» по результатам внеплановой проверки будет привлечено к административной ответственности. Причиной стало нарушение в области охраны воздуха. Информацию о мерах опубликовало Уральское управление Росприроднадзора.