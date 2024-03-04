tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:32

Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

Новые НМУ, проверка «Водоканала» и метки для сов: экоитоги недели с 26 февраля

Новые НМУ, проверка «Водоканала» и метки для сов: экоитоги недели с 26 февраля

4 марта 2024, 10:32
Фото: tagilcity.ru
Редакция TagilCity.ru вспомнила главные экологические события ушедшей недели. Их было довольно много — начиная с утечки сероводорода и заканчивая проверкой ООО «Водоканал-НТ». Но были и позитивные события. Читайте подробнее в материале.

Неделя началась с новостей из Челябинска. С 1 марта там остановили вредное электродное производство ЧЭМК. Этот завод, как и тагильский коксохим ЕВРАЗ НТМК, располагается в черте города, и волнует местных жителей загрязняющими выбросами. В ходе февральского визита в Челябинск Владимир Путин поручил закрыть электродное производство и начать процедуру по его переносу за пределы мегаполиса. О начале работ объявил губернатор региона Алексей Текслер. Также он заверил, что начала процедура по подготовке переноса другого вредного производства — ферросплавного, но это займет чуть больше времени. У тагильчан возникает логичный вопрос — а в Тагиле так можно? Проекты санитарно-защитных зон до сих пор не готовы, и ежегодно их подготовка откладывается. А ведь близ завода проживают десятки тысяч людей, находятся пять детских садов и две общеобразовательные школы.

А в Тагиле так можно? Главный завод-загрязнитель закроют и перенесут за пределы города
Узнать подробнее

В понедельник, 26 февраля, в Нижнем Тагиле наконец-таки завершилась пятидневная атака жителей города сероводородом. За эти дни он превышал нормативы порядка 30 раз, максимальное значение достигло 10,4 ПДК. В эти дни люди испытывали на себе негативные последствия воздействия сероводорода — кто-то жаловался на боль в горле и непонятные выделения из носа, кто-то на осложнения респираторных заболеваний, кто-то на невыносимый запах с улицы. При этом ситуация для горожан осложнялась тем, что в регионе действовало предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях.

Утечка? В Нижнем Тагиле сероводород зашкалил 20 раз в течение четырех дней при НМУ
Узнать подробнее

В нижнетагильском экодоме «Народный» изготовили уникальные пластиковые метки из полиэтилентерефталат гликоля для двух уральских неясытей. Образцы были сделаны на 3D принтере. Инициатором такого производства стали представители Висимского заповедника. Они сообщили, что ранее у них использовались только зарубежные кольца. За две недели специалисты экодома создали две метки из прочного, износостойкого материала. Яркий красный цвет позволит увидеть уральскую неясыть, занесенную в Красную книгу области, издалека.

Пластиковые метки для сов Висимского заповедника изготовили в экодоме в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Проблему экологии, а именно проект «Чистая вода», затронул президент Владимир Путин в ходе послания федеральному собранию 29 февраля. Он отметил, что в России продолжатся мероприятия по реализации этой важной программы, рассчитанной до 2030 года. К этому сроку россияне должны иметь доступ к чистым источникам водоснабжения.

Проблема чрезвычайно актуальная: в РФ будет продлен проект «Чистая вода»
Узнать подробнее

Не обошел Владимир Путин стороной и тему вредных выбросов в российских регионах. Он заявил, что в России появится система мониторинга состояния окружающей среды. В целом дал указания вдвое снизить количество веществ-загрязнителей, выбрасываемых в атмосферу.

В России должны сократиться вредные выбросы в атмосферу
Узнать подробнее

Первый день весны, выпавший на пятницу минувшей недели, омрачил настроение жителей Вагонки из-за смога и выбросов. Жители Дзержинского района пожаловались на отчетливо виднеющийся дым с коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК. При этом в эти дни уже действовал вновь объявленный режим НМУ. Он продлится до вечера 5 марта.

Читайте также:
«Неба не видно»: жители Нижнего Тагила пожаловались на дым и запах из-за выбросовСмог накроет Свердловскую область на пять дней

В Нижнем Тагиле активисты сообщества «Спасем Леневку» собрали 1725 подписей против строительства карьера в районе Леневки и Анатольской. Такое количество несогласных с возведением карьера поставили свои подписи в течение трех дней. Затем документы передали в думу Горноуральского городского округа. Общественники отметили, что мэрия ГГО не проводила общественные слушания по поводу реализации проекта.

Начался сбор подписей против карьера на Леневке и Анатольской под Тагилом
Узнать подробнее

Тагильское предприятие ООО «Водоканал-НТ» по результатам внеплановой проверки будет привлечено к административной ответственности. Причиной стало нарушение в области охраны воздуха. Информацию о мерах опубликовало Уральское управление Росприроднадзора.

Проверяющие нагрянули в «Водоканал» в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Важность взаимопонимания, предприимчивая американка, а еще ветер и вездесущий фенолЖалуются ежедневно: 8 февраля в воздухе Нижнего Тагила было превышение сероводородаВыбросы "в подарок" для тагильчан, яйца продолжают расти и новый культобзор
#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Свердловская область#Животные#Итоги#ООО "Водоканал-НТ"#Выбросы#Природа#Екатеринбург#Сероводород#Юлия Мамонтова
Подпишитесь
Родила и не заметила: журналист из Тагила обнаружила в медкарте приписанные роды
Сегодня, 07:53
Питьевая вода в автоматах подорожала в Нижнем Тагиле
Вчера, 07:22
Проколотое колесо и две розы: экс-супруга бизнесмена из Тагила сообщила об угрозах
Сегодня, 12:15
Полоса препятствий и футбол: спортплощадку оборудуют у школы №44 в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:11
Эксперты объяснили причины опрокидывания ЗРПК «Панцирь-С1» в Сочи
Сегодня, 12:03