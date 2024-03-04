Под окнами высотки в Екатеринбурге обнаружен труп

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Тело было обнаружено днем 4 марта около дома №23 по улице Боровой. Об этом сообщается в паблике «Инцидент Екатеринбург».
К дому приезжала скорая помощь, но помочь мужчине врачи уже ничем не могли. Признаков криминальной смерти на теле не обнаружено, сообщили в полиции.
Тем не менее, следователи разбираются в обстоятельствах случившегося, они выехали на место ЧП.
Ранее на детской площадке в Екатеринбурге найшли труп пенсионерки. Тело лежало около высотного дома.