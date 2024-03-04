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Posted Сегодня, 13:22

Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

Труп найден под окнами дома в Екатеринбурге

Под окнами высотки в Екатеринбурге обнаружен труп

4 марта 2024, 13:22
Фото: «Инцидент Екатеринбург»

Труп найден под окнами дома в Екатеринбурге

На Пионерке в Екатеринбурге под окнами лежал труп. Погибший — мужчина. На вид ему около 55 лет.

Тело было обнаружено днем 4 марта около дома №23 по улице Боровой. Об этом сообщается в паблике «Инцидент Екатеринбург».

К дому приезжала скорая помощь, но помочь мужчине врачи уже ничем не могли. Признаков криминальной смерти на теле не обнаружено, сообщили в полиции.

Тем не менее, следователи разбираются в обстоятельствах случившегося, они выехали на место ЧП.

Ранее на детской площадке в Екатеринбурге найшли труп пенсионерки. Тело лежало около высотного дома.

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#Происшествия#Полиция#Труп#Мужчина#18+#Екатеринбург#Высотка#Дарья Сорокина
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