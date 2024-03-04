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В Нижнем Тагиле появится новая спортплощадка у школы №44

Полоса препятствий и футбол: спортплощадку оборудуют у школы №44 в Нижнем Тагиле

4 марта 2024, 11:11
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле появится новая спортплощадка у школы №44

Администрация Нижнего Тагила ищет подрядчика, который построит спортивную площадку рядом со школой №44. На это выделено 35,5 миллиона рублей.

Закупку стоимостью в 35,5 миллиона рублей объявило МКУ «Служба заказчика городского хозяйства».

Согласно документации, все работы должны быть завершены к 15 августа 2024 года. А приступить к реализации проекта подрядчику нужно приступить с 1 апреля. Среди необходимых работ значатся корчевка деревьев и демонтажные работы. Кроме того, строители должны озеленить территорию, установить малые архитектурные формы, оборудовать наружное освещение и утилизировать мусор.

На сегодняшний день в спортивной зоне рядом со школой №44 Нижнего Тагила расположено старое оборудование. Оно не соответствует современным требованиям и находится в неудовлетворительном состоянии.

Для учащихся на территории школы появятся большое футбольное поле, беговая дорожка, баскетбольная и волейбольная площадки, полоса препятствий, уличные тренажеры и многое другое.

Ранее стало известно, что новую спортивную площадку оборудуют в поселке Уралец под Нижним Тагилом.

В трех школах Нижнего Тагила реконструируют спортплощадки
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