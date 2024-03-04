Полоса препятствий и футбол: спортплощадку оборудуют у школы №44 в Нижнем Тагиле

Согласно документации, все работы должны быть завершены к 15 августа 2024 года. А приступить к реализации проекта подрядчику нужно приступить с 1 апреля. Среди необходимых работ значатся корчевка деревьев и демонтажные работы. Кроме того, строители должны озеленить территорию, установить малые архитектурные формы, оборудовать наружное освещение и утилизировать мусор.