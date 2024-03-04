Полоса препятствий и футбол: спортплощадку оборудуют у школы №44 в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Закупку стоимостью в 35,5 миллиона рублей объявило МКУ «Служба заказчика городского хозяйства».
Согласно документации, все работы должны быть завершены к 15 августа 2024 года. А приступить к реализации проекта подрядчику нужно приступить с 1 апреля. Среди необходимых работ значатся корчевка деревьев и демонтажные работы. Кроме того, строители должны озеленить территорию, установить малые архитектурные формы, оборудовать наружное освещение и утилизировать мусор.
На сегодняшний день в спортивной зоне рядом со школой №44 Нижнего Тагила расположено старое оборудование. Оно не соответствует современным требованиям и находится в неудовлетворительном состоянии.
Для учащихся на территории школы появятся большое футбольное поле, беговая дорожка, баскетбольная и волейбольная площадки, полоса препятствий, уличные тренажеры и многое другое.
Ранее стало известно, что новую спортивную площадку оборудуют в поселке Уралец под Нижним Тагилом.