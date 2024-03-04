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Posted Сегодня, 16:09

Published Сегодня, 16:09

Modified Сегодня, 16:11

Updated Сегодня, 16:11

В Москве воры украли партию цветов к празднику и переправили ее в Екатеринбург

Продали по дешевке: в Екатеринбурге нашли украденную в Москве партию цветов к 8 марта

4 марта 2024, 16:09
Фото: 1MI

В Москве воры украли партию цветов к празднику и переправили ее в Екатеринбург

Преступники подменили накладную на партию цветов, которая должна была отправиться в регионы Урала и Сибири, и продали ее по цене в три раза ниже реальной стоимости.

Хитроумную махинацию проделали неустановленные мошенники в Москве. При погрузке партии цветов, которая должна была отправиться в Новосибирск, Омск и Челябинск, они подделали документы и переправили груз в Екатеринбург. Об этом сообщает Mash.

Общая стоимость украденного груза составляет 1,8 млн рублей, однако в столице Среднего Урала преступники продали ее местному дилеру всего за 500 тысяч рублей.

Афера вскрылась, когда получатели в трех городах так и не дождались товара. Дистрибьютор обратился в полицию, которая и нашла всю партию в Екатеринбурге. В итоге сразу четыре крупных города остались без цветов на 8 Марта: у купившего товар по дешевой цене бизнесмена из Екатеринбурга груз конфисковали.

Заказать новый груз до праздника предприниматели уже не успеют.

Ранее в Екатеринбург привезли почти 900 тонн цветов на 5 млн долларов.

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#Происшествия#Праздник#Криминал#Кража#Цветы#Мошенники#Екатеринбург#8 марта#Дарья Бобровицкая
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