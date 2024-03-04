Продали по дешевке: в Екатеринбурге нашли украденную в Москве партию цветов к 8 марта

Афера вскрылась, когда получатели в трех городах так и не дождались товара. Дистрибьютор обратился в полицию, которая и нашла всю партию в Екатеринбурге. В итоге сразу четыре крупных города остались без цветов на 8 Марта: у купившего товар по дешевой цене бизнесмена из Екатеринбурга груз конфисковали.