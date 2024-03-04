Продали по дешевке: в Екатеринбурге нашли украденную в Москве партию цветов к 8 марта

Posted Сегодня, 16:09
Published Сегодня, 16:09
Modified Сегодня, 16:11
Updated Сегодня, 16:11
Хитроумную махинацию проделали неустановленные мошенники в Москве. При погрузке партии цветов, которая должна была отправиться в Новосибирск, Омск и Челябинск, они подделали документы и переправили груз в Екатеринбург. Об этом сообщает Mash.
Общая стоимость украденного груза составляет 1,8 млн рублей, однако в столице Среднего Урала преступники продали ее местному дилеру всего за 500 тысяч рублей.
Афера вскрылась, когда получатели в трех городах так и не дождались товара. Дистрибьютор обратился в полицию, которая и нашла всю партию в Екатеринбурге. В итоге сразу четыре крупных города остались без цветов на 8 Марта: у купившего товар по дешевой цене бизнесмена из Екатеринбурга груз конфисковали.
Заказать новый груз до праздника предприниматели уже не успеют.
Ранее в Екатеринбург привезли почти 900 тонн цветов на 5 млн долларов.