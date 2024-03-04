Проколотое колесо и две розы: экс-супруга бизнесмена из Тагила сообщила об угрозах

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
3 марта Ольга в социальных сетях сообщила о том, что у ее автомобиля проколото колесо. В покрышке видны пять порезов ножом.
Он хочет меня извести. Машина теперь ночует на стоянке, — комментирует Ольга в беседе с корреспондентом TagilCity.ru.
Помимо испорченного колеса женщина обнаружила, что у ее дома под окном лежат две гвоздики, по всей видимости, символизирующие угрозу.
По этому поводу Ольга оставила пост в соцсети. Она рассказала, что на похоронах старшего сына она услышала от бывшего мужа фразу «Ходи, оглядывайся».
Сегодня обнаружила из окна кухни 2 цветка. Возможно, они прилагались ко вчерашнему колесу, но я на них обратила внимание лишь сегодня, — рассказала тагильчанка своим друзьям в социальных сетях.
Ранее редакция TagilCity.ru рассказывала о том, как проходит бракоразводный процесс в семье бизнесмена из Нижнего Тагила. Бывшие супруги делят имущество и через суд пытаются определить, с кем будут жить их двое несовершеннолетних детей. Старший сын ранее был обнаружен мертвым в гардеробной собственного дома.