Проколотое колесо и две розы: экс-супруга бизнесмена из Тагила сообщила об угрозах

Ранее редакция TagilCity.ru рассказывала о том, как проходит бракоразводный процесс в семье бизнесмена из Нижнего Тагила. Бывшие супруги делят имущество и через суд пытаются определить, с кем будут жить их двое несовершеннолетних детей. Старший сын ранее был обнаружен мертвым в гардеробной собственного дома.