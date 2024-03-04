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Published Сегодня, 07:53

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Updated Сегодня, 07:55

Роды в больнице Ирбита приписали жительнице Нижнего Тагила

Родила и не заметила: журналист из Тагила обнаружила в медкарте приписанные роды

4 марта 2024, 07:53
Фото: 1MI

Роды в больнице Ирбита приписали жительнице Нижнего Тагила

Журналист из Нижнего Тагила обнаружила в оказанных ей медицинских услугах — роды. При этом по факту девушка даже не была беременна. Подробности выяснил TagilCity.ru.

Информацию о своих «недавних родах» Юлия Мамонтова узнала на приеме у специалиста, который поинтересовался состоянием зубов после беременности.

Я была на плановом приеме в местной больнице. Врач меня спрашивает — «Были проблемы с зубами при беременности в 2023 году, жалобы?». Я говорю: «У меня второй ребенок родился четыре года назад, в смысле беременность?». Врач показывает мне мои данные и действительно, там написано, что 13 февраля у меня случились «самопроизвольные роды в ЦГБ Ирбита». Да и вообще, оказалось, что в этой больнице у меня был прием летом со странным диагнозом. А я даже в Ирбите не была никогда и рожать в этом году не планировала, — рассказывает журналист редакции TagilCity.ru.
Фото: tagilcity.ru

Информация была получена из достоверного источника — «Единой Цифровой Платформы», где медики смотрят информацию о пациентах. При этом все данные о тагильчанке соответствуют действительности — дата рождения, город. Единственное, в декабре 2023 года у девушки изменилась фамилия. Но, как оказалось, «визит» в Ирбитскую ЦГБ был еще до этого. По информации с ЕЦП, роды (которых не было) прошли 13 февраля в Ирбитской ЦГБ. А летом — 12 июля 2023 года — у девушки был прием в этом же медучреждении с иным диагнозом, не гинекологическим.

Я предполагаю, что это человеческий фактор. Может перепутали с полной тезкой, может, действительно, приписали, как бывает. Ладно бы, обычный прием, но как можно приписать роды? Ко мне придут и спросят, «Где ребенок?» — а я что скажу? Покажу им только своих двоих детей 4 и 8 лет, — говорит Юлия.

Чтобы разобраться в ситуации, Юлия обратилась за комментарием в Территориальном фонде ОМС, кроме того, в свою страховую компанию. Предварительно, в ТФОМС пояснили, что неоказанной по факту медицинской помощи по конкретному полису быть не должно.

У нас были определённые сложности в связи с формированием единого, федерального регистра застрахованных, но ситуации, когда на ваш полис оказана помощь, которую вы по факту не получали, конечно быть не должно, — отметили в ТФОМС.

Согласно официальной информации об истории медицинской помощи на сайте ТФОМС Ирбитская ЦГБ также значится. По этим данным тагильчанка была осмотрена фельдшером скорой помощи за 2 800 рублей.

Фото: tagilcity.ru

Юлия намерена разобраться в своей ситуации в индивидуальном порядке. Каждый свердловчанин на сайте ТФОМС может проверить, какие медицинские услуги ему были оказаны в определенный период времени. Также мы попросим ТФОМС разобраться с расхождением между фактически полученной помощью, данными ЕЦП и данными фонда.

Ранее мы рассказывали о другой истории, когда молодая мать из Нижнего Тагила была откреплена от своей больницы на Старателе. Из-за этого ей отказали в бесплатном приеме по ОМС.

Пришлось идти платно: молодую мать открепили от поликлиники в Нижнем Тагиле
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