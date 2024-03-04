Родила и не заметила: журналист из Тагила обнаружила в медкарте приписанные роды

Информация была получена из достоверного источника — «Единой Цифровой Платформы», где медики смотрят информацию о пациентах. При этом все данные о тагильчанке соответствуют действительности — дата рождения, город. Единственное, в декабре 2023 года у девушки изменилась фамилия. Но, как оказалось, «визит» в Ирбитскую ЦГБ был еще до этого. По информации с ЕЦП, роды (которых не было) прошли 13 февраля в Ирбитской ЦГБ. А летом — 12 июля 2023 года — у девушки был прием в этом же медучреждении с иным диагнозом, не гинекологическим.