Школьнику сломали нос во время драки в лицее в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
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Updated Сегодня, 06:00
Состояние ребенка оценивается как средней тяжести, пишет ЕАН. По словам источника издания, драка случилась на перемене. Пострадавшего побил мальчик из параллельного класса. Причина пока неизвестна.
В больнице было выявлено, что у мальчика перелом носа со смещением. Ему сделали операцию для возврата костей на место. Ребенка уже выписали домой.
Напомним, ранее еще одна пара школьников подралась в Екатеринбурге. Причиной стали оскорбления родителей.