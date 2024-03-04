tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:57

Published Сегодня, 05:57

Modified Сегодня, 06:00

Updated Сегодня, 06:00

Школьника увезли в больницу после драки в лицее в Екатеринбурге

Школьнику сломали нос во время драки в лицее в Екатеринбурге

4 марта 2024, 05:57
Фото: 1MI

Школьника увезли в больницу после драки в лицее в Екатеринбурге

В лицее №180 в Екатеринбурге между школьниками случилась драка. В результате один из них был госпитализирован с переломом носа.

Состояние ребенка оценивается как средней тяжести, пишет ЕАН. По словам источника издания, драка случилась на перемене. Пострадавшего побил мальчик из параллельного класса. Причина пока неизвестна.

В больнице было выявлено, что у мальчика перелом носа со смещением. Ему сделали операцию для возврата костей на место. Ребенка уже выписали домой.

Напомним, ранее еще одна пара школьников подралась в Екатеринбурге. Причиной стали оскорбления родителей.

В Ивделе мужчина избил девушку из-за подозрения в воровстве
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге водитель автобуса избил коллегу железным прутомВынесен приговор мужчине, который избил ребенка из-за шуток над его фамилиейПодростки жестоко избили полуголого мужчину в Екатеринбурге. Его увезли в больницу
#Дети#Школа#Криминал#Драка#18+#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Инцидент
Подпишитесь
Питьевая вода в автоматах подорожала в Нижнем Тагиле
Вчера, 07:22
Позитивные водители и довольные пассажиры: новые автобусы стали ездить в Нижнем Тагиле
1 марта, 09:12
«Надо съездить в этот город»: «Уральские пельмени» снова пошутили над Нижним Тагилом
Вчера, 07:03
Баню на Вагонке в Нижнем Тагиле продают за 143 миллиона
2 марта, 12:34
111 лет исполнилось жительнице Горноуральского городского округа
Вчера, 06:14
Средняя зарплата в Свердловской области выросла за год почти на 22%
2 марта, 10:38