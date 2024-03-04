tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:02

Published Сегодня, 09:02

Modified Сегодня, 09:04

Updated Сегодня, 09:04

Сирены и уличные фонари включат в Свердловской области 6 марта

Сирены и уличные фонари включат в Свердловской области

4 марта 2024, 09:02
Фото: Изображение Midjourney

Сирены и уличные фонари включат в Свердловской области 6 марта

Звуки сирен услышат жители Свердловской области 6 марта.

Таким образом специалисты хотят за одну минуту проверить готовность областной системы оповещения, а также уличных пунктов освещения в 10:40 минут по местному времени. Об этом сообщили в в ЕДДС. Граждан попросили не паниковать и не прерываться от своих дел.

Ранее в Нижнем Тагиле включали сирены десять дней подряд: с 20 февраля по 1 марта. Тагильчанам в это время рекомендовали сохранять спокойствие, так как это была просто проверка работы автоматиированной системы.

Сирены заработают в Свердловской области. Граждан просят сохранять спокойствие
Узнать подробнее
#Свердловская область#Сирены#Екатеринбург#Готовность#Система оповещения#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Родила и не заметила: журналист из Тагила обнаружила в медкарте приписанные роды
Сегодня, 07:53
Питьевая вода в автоматах подорожала в Нижнем Тагиле
Вчера, 07:22
Новые НМУ, проверка «Водоканала» и метки для сов: экоитоги недели с 26 февраля
Сегодня, 10:32
Проколотое колесо и две розы: экс-супруга бизнесмена из Тагила сообщила об угрозах
Сегодня, 12:15
Полоса препятствий и футбол: спортплощадку оборудуют у школы №44 в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:11
Эксперты объяснили причины опрокидывания ЗРПК «Панцирь-С1» в Сочи
Сегодня, 12:03