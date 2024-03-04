Сирены и уличные фонари включат в Свердловской области

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
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Updated Сегодня, 09:04
Таким образом специалисты хотят за одну минуту проверить готовность областной системы оповещения, а также уличных пунктов освещения в 10:40 минут по местному времени. Об этом сообщили в в ЕДДС. Граждан попросили не паниковать и не прерываться от своих дел.
Ранее в Нижнем Тагиле включали сирены десять дней подряд: с 20 февраля по 1 марта. Тагильчанам в это время рекомендовали сохранять спокойствие, так как это была просто проверка работы автоматиированной системы.