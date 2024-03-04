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Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

Стали известны подробности предстоящей викторины «Опорный край»

Стали известны подробности предстоящей викторины «Опорный край»

4 марта 2024, 13:22
Фото: 1MI
Организаторы познавательной викторины «Опорный край» в Свердловской области ответили на самые популярные вопросы жителей региона о предстоящем мероприятии.

Когда будет проходить викторина?

Пункты проведения викторины «Опорный край» будут работать в дни выборов Президента России — с 15 по 17 марта — рядом с помещениями всех избирательных участков в любом населенном пункте региона.

Для того, чтобы принять участие в интеллектуальной викторине в пункте ее проведения необходимо ответить на вопросы анкеты, которую выдадут волонтеры. Для успешного прохождения заданий не потребуются специальных знаний: все вопросы будут касаться хорошо известных событий и исторических деятелей. Участвуя в викторине, свердловчане, возможно, узнают новые для себя факты из истории родного края.

За заполнение анкеты викторины «Опорный край» каждый участник получит памятную медаль, посвященную 90-летию Свердловской области, и карточку с уникальным номером. Далее этот номер необходимо будет направить в виде СМС на единый телефонный номер именно в день участия в интеллектуальном соревновании.

Как узнать единый телефонный номер викторины?

Телефон будет указан на карточке с уникальным номером участника викторины и на плакатах в пункте ее проведения. Также при необходимости единый телефонный номер смогут назвать и волонтеры пункта проведения, которые помогут пройти и все этапы мероприятия — от заполнения анкеты до отправки СМС.

Уникальный номер участника викторины «Опорный край» необходимо сохранять до проведения выбора обладателей ценных подарков 12 апреля 2024 года.

19 марта 2024 года на сайте опорныйкрай.рф будут опубликованы все уникальные номера участников, поступившие через СМС. Каждый участник сможет найти его среди опубликованных на сайте и задать вопрос на горячую линию викторины, телефон которой будет указан на сайте. Уже 12 апреля будут выбраны обладатели ценных подарков. Выбор пройдет честно и открыто с использованием генератора случайных чисел в прямом эфире телеканала ОТВ и трансляцией в интернете. На следующий день — 13 апреля — результаты будут опубликованы на сайте викторины «Опорный край».

Какие подарки могут получить участники викторины?

Участники викторины станут обладателями одного из 2165 ценных подарков. Среди них: две тысячи смартфонов, сто автомобилей «Москвич» в едином дизайне и комплектации, 45 квартир в Екатеринбурге и 20 легендарных мотоциклов «Урал» в черном матовом цвете, который выбрали с помощью народного голосования.

Для получения подарка нужно обратиться в Центр выдачи ценных подарков, адрес котрого будет указан на сайте викторины опорныйкрай.рф.

Организаторы викторины «Опорный край» рассказали об особенностях вручения подарков
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#Общество#Свердловская область#Квартира#Автомобиль#Подарки#История#Мотоцикл#Викторина#Анкета#Медаль#Смартфон#Екатеринбург#Анастасия Имамахметова
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