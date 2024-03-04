Стали известны подробности предстоящей викторины «Опорный край»

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Пункты проведения викторины «Опорный край» будут работать в дни выборов Президента России — с 15 по 17 марта — рядом с помещениями всех избирательных участков в любом населенном пункте региона.
Для того, чтобы принять участие в интеллектуальной викторине в пункте ее проведения необходимо ответить на вопросы анкеты, которую выдадут волонтеры. Для успешного прохождения заданий не потребуются специальных знаний: все вопросы будут касаться хорошо известных событий и исторических деятелей. Участвуя в викторине, свердловчане, возможно, узнают новые для себя факты из истории родного края.
За заполнение анкеты викторины «Опорный край» каждый участник получит памятную медаль, посвященную 90-летию Свердловской области, и карточку с уникальным номером. Далее этот номер необходимо будет направить в виде СМС на единый телефонный номер именно в день участия в интеллектуальном соревновании.
Телефон будет указан на карточке с уникальным номером участника викторины и на плакатах в пункте ее проведения. Также при необходимости единый телефонный номер смогут назвать и волонтеры пункта проведения, которые помогут пройти и все этапы мероприятия — от заполнения анкеты до отправки СМС.
Уникальный номер участника викторины «Опорный край» необходимо сохранять до проведения выбора обладателей ценных подарков 12 апреля 2024 года.
19 марта 2024 года на сайте опорныйкрай.рф будут опубликованы все уникальные номера участников, поступившие через СМС. Каждый участник сможет найти его среди опубликованных на сайте и задать вопрос на горячую линию викторины, телефон которой будет указан на сайте. Уже 12 апреля будут выбраны обладатели ценных подарков. Выбор пройдет честно и открыто с использованием генератора случайных чисел в прямом эфире телеканала ОТВ и трансляцией в интернете. На следующий день — 13 апреля — результаты будут опубликованы на сайте викторины «Опорный край».
Участники викторины станут обладателями одного из 2165 ценных подарков. Среди них: две тысячи смартфонов, сто автомобилей «Москвич» в едином дизайне и комплектации, 45 квартир в Екатеринбурге и 20 легендарных мотоциклов «Урал» в черном матовом цвете, который выбрали с помощью народного голосования.
Для получения подарка нужно обратиться в Центр выдачи ценных подарков, адрес котрого будет указан на сайте викторины опорныйкрай.рф.