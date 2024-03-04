Стали известны подробности предстоящей викторины «Опорный край»

19 марта 2024 года на сайте опорныйкрай.рф будут опубликованы все уникальные номера участников, поступившие через СМС. Каждый участник сможет найти его среди опубликованных на сайте и задать вопрос на горячую линию викторины, телефон которой будет указан на сайте. Уже 12 апреля будут выбраны обладатели ценных подарков. Выбор пройдет честно и открыто с использованием генератора случайных чисел в прямом эфире телеканала ОТВ и трансляцией в интернете. На следующий день — 13 апреля — результаты будут опубликованы на сайте викторины «Опорный край».