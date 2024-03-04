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Posted Сегодня, 04:51

Published Сегодня, 04:51

Modified Сегодня, 04:53

Updated Сегодня, 04:53

Строителям в Свердловской области увеличили зарплаты

Строители в Свердловской области стали зарабатывать на 7 тысяч рублей больше

4 марта 2024, 04:51
Фото: Изображение Midjourney

Строителям в Свердловской области увеличили зарплаты

В Свердловской области строителям были подняты зарплаты. Сделал это Минстрой региона. Теперь компании, работающие с государственными заказами, в сметах должны прописывать зарплаты рабочих.

Сумма выросла примерно на 7 тысяч рублей. Соответствующий приказ размещен на портале правовой информации.

Согласно ему, сумма теперь должна составлять 48247,32 рубля. Ранее она была 41024 рубля.

Напомним, ранее стало известно, что средняя зарплата в Свердловской области увеличилась за год на 22%. Теперь она превысила отметку в 80 тысяч рублей.

При этом МРОТ до 2030 года планируется увеличить почти в два раза. Ожидается, что его величина к тому времени составит 35 тысяч рублей.

#Экономика#Свердловская область#Зарплата#Приказ#Рост#Строитель#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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