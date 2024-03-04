Строители в Свердловской области стали зарабатывать на 7 тысяч рублей больше

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
Modified Сегодня, 04:53
Updated Сегодня, 04:53
Сумма выросла примерно на 7 тысяч рублей. Соответствующий приказ размещен на портале правовой информации.
Согласно ему, сумма теперь должна составлять 48247,32 рубля. Ранее она была 41024 рубля.
Напомним, ранее стало известно, что средняя зарплата в Свердловской области увеличилась за год на 22%. Теперь она превысила отметку в 80 тысяч рублей.
При этом МРОТ до 2030 года планируется увеличить почти в два раза. Ожидается, что его величина к тому времени составит 35 тысяч рублей.