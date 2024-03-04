Светофор перестанет работать в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
Речь идет о светофорном объекте, расположенном на перекрестке ул. Жуковского — ул. Пархоменко. Он перестанет работать 4 марта с 13.30 до 16.00. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения.
Напомним, что 29 февраля в Нижнем Тагиле на время отключали светофор, расположенный возле ГДДЮТ. А ранее, 8 февраля, не работал светофор на пересечении дорог Красноармейская — Ермака. Все из-за отключения света.