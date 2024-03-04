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Published Сегодня, 06:14

Modified Сегодня, 06:17

Updated Сегодня, 06:17

В Нижнем Тагиле 4 марта отключат светофор

Светофор перестанет работать в Нижнем Тагиле

4 марта 2024, 06:14
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле 4 марта отключат светофор

В Нижнем Тагиле на три часа отключат светофор. Это произойдет из-за отключения электроэнергии в той зоне.

Речь идет о светофорном объекте, расположенном на перекрестке ул. Жуковского — ул. Пархоменко. Он перестанет работать 4 марта с 13.30 до 16.00. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения.

Напомним, что 29 февраля в Нижнем Тагиле на время отключали светофор, расположенный возле ГДДЮТ. А ранее, 8 февраля, не работал светофор на пересечении дорог Красноармейская — Ермака. Все из-за отключения света.

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#Транспорт#Нижний Тагил#Свердловская область#Дорога#Светофор#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Отключение электроэнергии
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