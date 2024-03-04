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Published Сегодня, 11:40

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Updated Сегодня, 11:42

В Екатеринбурге СК предъявил обвинение мужчине, который зарезал знакомого

Ударил ножом в грудь: в Екатеринбурге местный житель ответит за убийство знакомого

4 марта 2024, 11:40
Фото: 1MI

В Екатеринбурге СК предъявил обвинение мужчине, который зарезал знакомого

Житель Екатеринбурга нанес смертельные ранения своему собутыльнику в первый день весны.

В Екатеринбурге Следственный комитет предъявил обвинения в убийстве 40-летнему мужчине, который в пятницу, 1 марта, зарезал своего приятеля во время совместной попойки. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Трагедия произошла на улице Пикетной в Верх-Исетском районе. После совместного распития спиртных напитков мужчины начали ссориться. Один из них схватился за нож и несколько раз ударил оппонента в грудь. Тот умер на месте.

Мера пресечения обвиняемому пока не избрана, расследование продолжается.

Ранее присяжные вынесли оправдательный приговор мужчине, который убил незнакомого ему человека.

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#Уголовное дело#Убийство#Нож#Криминал#Обвинение#СК РФ#18+#Екатеринбург#Мера пресечения#Дарья Бобровицкая
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