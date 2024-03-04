Ударил ножом в грудь: в Екатеринбурге местный житель ответит за убийство знакомого

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
В Екатеринбурге Следственный комитет предъявил обвинения в убийстве 40-летнему мужчине, который в пятницу, 1 марта, зарезал своего приятеля во время совместной попойки. Об этом информирует пресс-служба ведомства.
Трагедия произошла на улице Пикетной в Верх-Исетском районе. После совместного распития спиртных напитков мужчины начали ссориться. Один из них схватился за нож и несколько раз ударил оппонента в грудь. Тот умер на месте.
Мера пресечения обвиняемому пока не избрана, расследование продолжается.
Ранее присяжные вынесли оправдательный приговор мужчине, который убил незнакомого ему человека.