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Posted Сегодня, 05:17

Published Сегодня, 05:17

Modified Сегодня, 05:19

Updated Сегодня, 05:19

Жителям Свердловской области предлагают работу за 15 тысяч в день

Уральцам предлагают работу за 15 тысяч в день. Но не все так просто

4 марта 2024, 05:17
Фото: Изображение Midjourney

Жителям Свердловской области предлагают работу за 15 тысяч в день

Житель Полевского сидел в одном из местных чатов в мессендежере и там появилось объявление о подработке с оплатой до 15 тысяч рублей в день. Мужчине стало любопытно и он написал менеджеру.

Собеседник ответил, что некая компания набирает сотрудников и предложил устроиться в «сервис по перевозке денег». При этом, никакие договора компания с сотрудниками не заключает. Также как и с клиентами.

По словам свердловчанина, он сразу понял, что это мошенники, пишет Е1.

Речь в данном случае идет о курьерах, которым предстоит забирать у людей деньги. При этом сами граждане уже обмануты мошенниками. В полиции Екатеринбурга отметили, что отзываться на подобные предложения не стоит.

По словам представителей УМВД, работодатель в этой схеме всегда остается в тени. При этом рано или поздно курьеры попадаются и на них заводят уголовные дела. Им грозит ответственность по статье за мошенничество.

Напомним, ранее был задержан один из курьеров. Сам мужчина прибыл в Нижний Тагил из Челябинской области. Он забирал деньги у пенсионеров. В общей сложности сумма составила два миллиона рублей.

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