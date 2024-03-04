Уральцам предлагают работу за 15 тысяч в день. Но не все так просто

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
Собеседник ответил, что некая компания набирает сотрудников и предложил устроиться в «сервис по перевозке денег». При этом, никакие договора компания с сотрудниками не заключает. Также как и с клиентами.
По словам свердловчанина, он сразу понял, что это мошенники, пишет Е1.
Речь в данном случае идет о курьерах, которым предстоит забирать у людей деньги. При этом сами граждане уже обмануты мошенниками. В полиции Екатеринбурга отметили, что отзываться на подобные предложения не стоит.
По словам представителей УМВД, работодатель в этой схеме всегда остается в тени. При этом рано или поздно курьеры попадаются и на них заводят уголовные дела. Им грозит ответственность по статье за мошенничество.
Напомним, ранее был задержан один из курьеров. Сам мужчина прибыл в Нижний Тагил из Челябинской области. Он забирал деньги у пенсионеров. В общей сложности сумма составила два миллиона рублей.