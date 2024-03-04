Утренняя зарядка может принести вред

Она объяснила, что людям с хроническими заболеваниями сердца, проблемами со суставами и другими недугами, а также тем, у кого есть злокачественные опухоли или даже простуда, лучше воздержаться от утренней зарядки, так как она может ухудшить их состояние здоровья, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».