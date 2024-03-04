Утренняя зарядка может принести вред

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
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Updated Сегодня, 05:58
Она объяснила, что людям с хроническими заболеваниями сердца, проблемами со суставами и другими недугами, а также тем, у кого есть злокачественные опухоли или даже простуда, лучше воздержаться от утренней зарядки, так как она может ухудшить их состояние здоровья, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Даже если человек здоров, не рекомендуется начинать зарядку сразу после пробуждения. Важно дать организму время проснуться и подготовиться к физической активности. Поэтому перед зарядкой лучше умыться, принять душ, выпить воды и съесть сбалансированный завтрак. Такой подход поможет улучшить качество жизни, самочувствие и получить энергию, отметила врач.
Что касается выбора упражнений для утренней разминки, Севинч Алиева рекомендует простые упражнения, возможно, из йоги. Кроме того, помещение, в котором проводится зарядка, должно быть хорошо проветренным.