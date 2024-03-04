tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:53

Published Сегодня, 05:53

Modified Сегодня, 05:58

Updated Сегодня, 05:58

Утренняя зарядка может принести вред

4 марта 2024, 05:53
Утренняя физическая активность часто ассоциируется с здоровым образом жизни. Однако, по словам врача Севинч Алиевой, иногда такие упражнения могут быть вредными.

Она объяснила, что людям с хроническими заболеваниями сердца, проблемами со суставами и другими недугами, а также тем, у кого есть злокачественные опухоли или даже простуда, лучше воздержаться от утренней зарядки, так как она может ухудшить их состояние здоровья, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Даже если человек здоров, не рекомендуется начинать зарядку сразу после пробуждения. Важно дать организму время проснуться и подготовиться к физической активности. Поэтому перед зарядкой лучше умыться, принять душ, выпить воды и съесть сбалансированный завтрак. Такой подход поможет улучшить качество жизни, самочувствие и получить энергию, отметила врач.

Что касается выбора упражнений для утренней разминки, Севинч Алиева рекомендует простые упражнения, возможно, из йоги. Кроме того, помещение, в котором проводится зарядка, должно быть хорошо проветренным.

Подпишитесь
Питьевая вода в автоматах подорожала в Нижнем Тагиле
Вчера, 07:22
Позитивные водители и довольные пассажиры: новые автобусы стали ездить в Нижнем Тагиле
1 марта, 09:12
«Надо съездить в этот город»: «Уральские пельмени» снова пошутили над Нижним Тагилом
Вчера, 07:03
Баню на Вагонке в Нижнем Тагиле продают за 143 миллиона
2 марта, 12:34
111 лет исполнилось жительнице Горноуральского городского округа
Вчера, 06:14
Средняя зарплата в Свердловской области выросла за год почти на 22%
2 марта, 10:38