В Кольцово задержали женщину с двумя чемоданами нелегальных духов для продажи

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Всего у пассажирки было более 500 товаров: духи, свечи, ароматические масла и другие. Как рассказала женщина, часть она планировала отдать друзьям и родственникам, а часть собиралась реализовать, рассказали в пресс-службе Уральской таможни.
Также женщина отметила, что в ОАЭ у нее есть свой парфюмерный бренд, а общая стоимость привезенной продукции — 100 тысяч рублей. Однако товар не был задекларирован, поскольку предпринимательница не была в курсе таможенных правил.
В связи с этим партию у женщины изъяли и отправили на экспертизу.
Напомним, в феврале женщина привезла с собой из Самары в Екатеринбург партию ресниц для наращивания. Поскольку они оказались незадекларированы, их изъяли таможенники в Кольцово.