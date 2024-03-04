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Published Сегодня, 09:56

Modified Сегодня, 09:56

Updated Сегодня, 09:56

Женщина хотела продавать парфюм в Екатеринбурге без декларации

В Кольцово задержали женщину с двумя чемоданами нелегальных духов для продажи

4 марта 2024, 09:56
Фото: 1MI

Женщина хотела продавать парфюм в Екатеринбурге без декларации

В аэропорту Кольцово была задержана 41-летняя женщина, которая привезла из Дубая два чемодана парфюмерных товаров для продажи.

Всего у пассажирки было более 500 товаров: духи, свечи, ароматические масла и другие. Как рассказала женщина, часть она планировала отдать друзьям и родственникам, а часть собиралась реализовать, рассказали в пресс-службе Уральской таможни.

Также женщина отметила, что в ОАЭ у нее есть свой парфюмерный бренд, а общая стоимость привезенной продукции — 100 тысяч рублей. Однако товар не был задекларирован, поскольку предпринимательница не была в курсе таможенных правил.

В связи с этим партию у женщины изъяли и отправили на экспертизу.

Напомним, в феврале женщина привезла с собой из Самары в Екатеринбург партию ресниц для наращивания. Поскольку они оказались незадекларированы, их изъяли таможенники в Кольцово.

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