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Published Сегодня, 08:40

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Updated Сегодня, 08:42

В Полевском разыскивают 17-летнего подростка

В Полевском ищут нуждающегося в медпомощи подростка

4 марта 2024, 08:40
Фото: Изображение Midjourney

В Полевском разыскивают 17-летнего подростка

Молодого человека ищут в Полевском. 17-летний юноша пропал 3 марта. Ему необходима помощь врачей.

Пропавшего зовут Кирилл Яковлев. Его ищут стражи порядка и волонтеры, пишет «Лиза Алерт».

Приметы: худощавое телосложение, рост 172 см, он русоволосый, у мальчика карие глаза. На нем были надеты темная куртка, светлые джинсы и спортивная обувь черного цвета.

Фото: «Лиза Алерт»

Напомним, что в Нижнем Тагиле ищут школьника, который пропал 27 февраля. 15-летний подросток уже оказывался вне дома год назад вэтот же период. Пропавшего зовут Владимир, он находится на учете в ПДН.

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