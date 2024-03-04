В Полевском ищут нуждающегося в медпомощи подростка

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
Пропавшего зовут Кирилл Яковлев. Его ищут стражи порядка и волонтеры, пишет «Лиза Алерт».
Приметы: худощавое телосложение, рост 172 см, он русоволосый, у мальчика карие глаза. На нем были надеты темная куртка, светлые джинсы и спортивная обувь черного цвета.
Напомним, что в Нижнем Тагиле ищут школьника, который пропал 27 февраля. 15-летний подросток уже оказывался вне дома год назад вэтот же период. Пропавшего зовут Владимир, он находится на учете в ПДН.