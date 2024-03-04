В Свердловской области «Ферростар» исключили из ОЭЗ и присудили штраф в 5 млн рублей

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
В особой экономической зоне «Титановая долина» Свердловской области стало на одного резидента меньше: этого статуса по суду лишена компания «Ферростар». С иском об исключении производителя железа из числа компаний ОЭЗ в суд обратилось Министерство инвестиций региона, говорится в решении Арбитражного суда Свердловской области.
Известно, что претензии к компании «Ферростар» у правительства региона появились еще в 2020 году, Именно тогда и должна была пройти процедура исключения. Однако процесс был приостановлен, так как началась пандемия коронавируса, а власти ввели мораторий на проверки бизнеса.
Компания «Ферростар» при включении ее в число резидентов «Титановой долины» в 2019 году взяла обязательство инвестировать порядка 2,3 млрд рублей в строительство завода по производству литейного чугуна, однако обязательства не были выполнены.
Суд удовлетворил требования истца, а также взыскал с «Ферростар» 5 млн рублей неустойки.
Известно также, что Свердловская область в конце 2023 — начале 2024 года подала четыре иска о расторжении с резидентами «Титановой долины» на общую сумму 4 млрд рублей.
За 2023 год резиденты «Титановой долины» заплатили в бюджет налогов на общую сумму 9,7 млрд рублей.