tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:28

Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

«Ферростар» выгнали из «Титановой долины» и присудили штраф в 5 млн рублей

В Свердловской области «Ферростар» исключили из ОЭЗ и присудили штраф в 5 млн рублей

4 марта 2024, 13:28
Фото: 1MI

«Ферростар» выгнали из «Титановой долины» и присудили штраф в 5 млн рублей

Исключить компанию «Ферростар» из числа резидентов «Титановой долины» власти Свердловской области намеревались еще четыре года назад, однако помешал COVID-19.

В особой экономической зоне «Титановая долина» Свердловской области стало на одного резидента меньше: этого статуса по суду лишена компания «Ферростар». С иском об исключении производителя железа из числа компаний ОЭЗ в суд обратилось Министерство инвестиций региона, говорится в решении Арбитражного суда Свердловской области.

Известно, что претензии к компании «Ферростар» у правительства региона появились еще в 2020 году, Именно тогда и должна была пройти процедура исключения. Однако процесс был приостановлен, так как началась пандемия коронавируса, а власти ввели мораторий на проверки бизнеса.

Компания «Ферростар» при включении ее в число резидентов «Титановой долины» в 2019 году взяла обязательство инвестировать порядка 2,3 млрд рублей в строительство завода по производству литейного чугуна, однако обязательства не были выполнены.

Суд удовлетворил требования истца, а также взыскал с «Ферростар» 5 млн рублей неустойки.

Известно также, что Свердловская область в конце 2023 — начале 2024 года подала четыре иска о расторжении с резидентами «Титановой долины» на общую сумму 4 млрд рублей.

За 2023 год резиденты «Титановой долины» заплатили в бюджет налогов на общую сумму 9,7 млрд рублей.

Читайте также:
В Свердловской области стало больше высокооплачиваемых вакансийЧетырех резидентов «Титановой долины» призвали к ответу за неисполнение контрактовВ Екатеринбурге суд оставил в силе приговор экс-директору «Титановой долины»
#Экономика#Свердловская область#Завод#Производство#Штраф#Компания#Титановая долина#Неустойка#ОЭЗ#Екатеринбург#Железо#Дарья Бобровицкая
Подпишитесь
Родила и не заметила: журналист из Тагила обнаружила в медкарте приписанные роды
Сегодня, 07:53
Питьевая вода в автоматах подорожала в Нижнем Тагиле
Вчера, 07:22
Новые НМУ, проверка «Водоканала» и метки для сов: экоитоги недели с 26 февраля
Сегодня, 10:32
Проколотое колесо и две розы: экс-супруга бизнесмена из Тагила сообщила об угрозах
Сегодня, 12:15
Полоса препятствий и футбол: спортплощадку оборудуют у школы №44 в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:11
Эксперты объяснили причины опрокидывания ЗРПК «Панцирь-С1» в Сочи
Сегодня, 12:03