В Свердловской области «Ферростар» исключили из ОЭЗ и присудили штраф в 5 млн рублей

Известно, что претензии к компании «Ферростар» у правительства региона появились еще в 2020 году, Именно тогда и должна была пройти процедура исключения. Однако процесс был приостановлен, так как началась пандемия коронавируса, а власти ввели мораторий на проверки бизнеса.