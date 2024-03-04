Вандалы в Нижнем Тагиле украли флаг России с могилы погибшего на СВО солдата

Posted Сегодня, 03:35
Published Сегодня, 03:35
Modified Сегодня, 03:37
Updated Сегодня, 03:37
По словам женщины, она пришла на могилу сына 3 марта. Она увидела, что неизвестные унесли Российский флаг. От него на месте остался только флагшток. Женщина отметила, что сугробы высокие и, чтобы пройти до могилы нужно постараться, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил».
Женщина надеется, что похитители все же вернут флаг на место.
Напомним, ранее вандалы испортили фонтан в Пионерском сквере в Нижнем Тагиле. Теперь их разыскивает полиция.