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Published Сегодня, 03:35

Modified Сегодня, 03:37

Updated Сегодня, 03:37

В Нижнем Тагиле неизвестные осквернили могилу погибшего на СВО

Вандалы в Нижнем Тагиле украли флаг России с могилы погибшего на СВО солдата

4 марта 2024, 03:35
Фото: «Инцидент Нижний Тагил»

В Нижнем Тагиле неизвестные осквернили могилу погибшего на СВО

На кладбище Пихтовые горы в Нижнем Тагиле неизвестные осквернили могилу погибшего на СВО. Об этом рассказала его мать.

По словам женщины, она пришла на могилу сына 3 марта. Она увидела, что неизвестные унесли Российский флаг. От него на месте остался только флагшток. Женщина отметила, что сугробы высокие и, чтобы пройти до могилы нужно постараться, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил».

Фото: «Инцидент Нижний Тагил»

Женщина надеется, что похитители все же вернут флаг на место.

Напомним, ранее вандалы испортили фонтан в Пионерском сквере в Нижнем Тагиле. Теперь их разыскивает полиция.

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#Нижний Тагил#Криминал#Вандализм#Погибшие#Люди#18+#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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