Вандалы в Нижнем Тагиле украли флаг России с могилы погибшего на СВО солдата

По словам женщины, она пришла на могилу сына 3 марта. Она увидела, что неизвестные унесли Российский флаг. От него на месте остался только флагшток. Женщина отметила, что сугробы высокие и, чтобы пройти до могилы нужно постараться, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил».