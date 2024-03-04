Водитель без прав вылетел в кювет при попытке скрыться от ГИБДД. С ним была дочь

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Published Сегодня, 03:33
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Днем 3 марта экипаж ДПС заметил на ЕКАД около съезда на дублер Сибирского тракта водителя автомобиля, который не был пристегнут ремнем безопасности. Инспекторы потребовали, чтобы водитель остановился, но он вместо этого попытался скрыться. Экипаж поехал за ним.
Нарушителя преследовали сразу несколько экипажей, сообщили в УГИБДД по Свердловской области. Для остановки опасного водителя полицейским пришлось применять оружие. Несколько выстрелов были сделаны в воздух, а другие — по колесам. В итоге автомобиль вылетел с дороги и перевернулся.
Оказалось, что машиной управлял мужчина 1985 года рождения. Вместе с ним была его 15-летняя дочь. Ее доставили в больницу. Инспекторы выяснили, что у водителя не было прав, так как он лишен их за отказ от медосвидетельствования.
На мужчину составлено несколько протоколов за нарушения. Также материалы будут переданы в ПДН для привлечения водителя к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
Мужчину доставили в полицию, а автомобиль изъяли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, так как водитель снова отказался от медосвидетельствования. Теперь ему грозит штраф и конфискация транспорта.
Напомним, 23 февраля в Екатеринбурге инспекторы ГИБДД остановили пьяного водителя.