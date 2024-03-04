Военный эксперт Клинцевич перечислил уникальные характеристики танка Т-14 «Армата»

Как пишет NEWS.ru, речь идет о танке «Армата», то есть платформе, на которой конструируются такие модели вооружений, как «Армата», «Бумеранг» и «Курганец-25», — это тяжелая техника, как нельзя лучше соответствующая понятию «война будущего». Танк Т-14 обладает крайне мощным оружием и прогрессивной информационной системой. Его можно использовать в качестве хаба для распределения данных. Кроме того, он имеет возможность быть беспилотным.