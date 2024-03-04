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Posted Сегодня, 15:44

Published Сегодня, 15:44

Modified Сегодня, 15:49

Updated Сегодня, 15:49

Военный эксперт Клинцевич перечислил уникальные характеристики танка Т-14 «Армата»

4 марта 2024, 15:44
Военный эксперт Андрей Клинцевич в своем комментарии для NEWS.ru рассказал, что танк Т-14 «Армата» может управляться в беспилотном режиме благодаря наличию мощной информационной системы.

Как пишет NEWS.ru, речь идет о танке «Армата», то есть платформе, на которой конструируются такие модели вооружений, как «Армата», «Бумеранг» и «Курганец-25», — это тяжелая техника, как нельзя лучше соответствующая понятию «война будущего». Танк Т-14 обладает крайне мощным оружием и прогрессивной информационной системой. Его можно использовать в качестве хаба для распределения данных. Кроме того, он имеет возможность быть беспилотным.

Эксперт утверждает, что конструктивные элементы такой базы предполагают внесение значительных изменений, так как в ходе СВО стала выявляться уязвимость самой дорогой техники при атаках дешевых дронов.

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