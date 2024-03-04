Вор и алиментчик устраивали шумные вечеринки в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Об этой квартире силовики узнали благодаря соседям, которые пожаловались на шумы. Выяснилось, что шумные вечеринки устраивали два разыскиваемых. 38-летний гражданин проживал в этой квартире, его искали по уголовному делу о краже.
Однако дверь правоохранителям открыл 37-летний мужчина. Как выяснилось, он тоже был в розыске из-за долга по алиментам в 100 тысяч рублей. Об этом сообщает ФССП по Свердловской области.
В отношении обоих мужчин составили протоколы по ст. 17.8 КоАП РФ. Теперь обоих оштрафуют на суммы до 2 500 рублей. Алиментщика принудительно доставили на прием к приставам, а разыскиваемого по уголовному делу заключили под стражу.
Ранее в Екатеринбурге задержали «закладчика», который оказался должником по алиментам.