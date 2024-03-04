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Published Сегодня, 07:23

Modified Сегодня, 07:25

Updated Сегодня, 07:25

В Екатеринбурге двое разыскиваемых мужчин прятались в одной квартире

Вор и алиментчик устраивали шумные вечеринки в Екатеринбурге

4 марта 2024, 07:23
Фото: 1MI

В Екатеринбурге двое разыскиваемых мужчин прятались в одной квартире

Два жителя Екатеринбурга спрятались от приставов в одной квартире. Оба находились в розыске.

Об этой квартире силовики узнали благодаря соседям, которые пожаловались на шумы. Выяснилось, что шумные вечеринки устраивали два разыскиваемых. 38-летний гражданин проживал в этой квартире, его искали по уголовному делу о краже.

Однако дверь правоохранителям открыл 37-летний мужчина. Как выяснилось, он тоже был в розыске из-за долга по алиментам в 100 тысяч рублей. Об этом сообщает ФССП по Свердловской области.

В отношении обоих мужчин составили протоколы по ст. 17.8 КоАП РФ. Теперь обоих оштрафуют на суммы до 2 500 рублей. Алиментщика принудительно доставили на прием к приставам, а разыскиваемого по уголовному делу заключили под стражу.

Ранее в Екатеринбурге задержали «закладчика», который оказался должником по алиментам.

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#Происшествия#Уголовное дело#Розыск#Приставы#Алименты#Силовики#Соседи#ФССП#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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