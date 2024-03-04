Врач-сомнолог Гломадо назвала причины и способы лечения храпа

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
Врач объясняет, что такие остановки дыхания называются синдромом обструктивного апноэ и могут быть вызваны анатомическими особенностями глотки и ротоглотки. Частые эпизоды удушья, при которых уровень кислорода в крови снижается, ведут к сонливости и головным болям в течение следующего дня. Кроме того, недостаток кислорода увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт миокарда, инсульт, нарушения сердечного ритма и артериальное давление, пишут «Известия».
Доктор Гломадо подчеркивает, что при появлении первых признаков храпа следует обратиться к специалисту, который поможет определить причину и предложит наиболее эффективное решение. Она также отмечает, что сомнолог является главным экспертом по диагностике и лечению храпа. Он тщательно изучает все аспекты данной проблемы и разрабатывает стратегию дальнейшего лечения.
Врач также указывает, что методы лечения будут зависеть от точной причины храпа. В некоторых случаях достаточно изменить положение тела, чтобы устранить эту проблему.