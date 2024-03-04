Врач-сомнолог Гломадо назвала причины и способы лечения храпа

Врач объясняет, что такие остановки дыхания называются синдромом обструктивного апноэ и могут быть вызваны анатомическими особенностями глотки и ротоглотки. Частые эпизоды удушья, при которых уровень кислорода в крови снижается, ведут к сонливости и головным болям в течение следующего дня. Кроме того, недостаток кислорода увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт миокарда, инсульт, нарушения сердечного ритма и артериальное давление, пишут «Известия».