Выбросили друга с балкона: жители Кировграда приговорены к 16 и 17 годам тюрьмы

Напомним, преступление случилось 21 февраля 2023 года. Осужденные вместе с потерпевшим употребляли алкоголь и в какой-то момент стали ссориться. Двое напали на оппонента и стали его избивать, а после выкинули его с балкона. Потерпевший скончался от полученных травм.