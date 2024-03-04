Выбросили друга с балкона: жители Кировграда приговорены к 16 и 17 годам тюрьмы

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Сотрудники СК в ходе расследования установили обстоятельства происшествия, допросили свидетелей и обвиняемых, провели очные ставки и экспертизы. После завершения следствия материалы уголовного дела были переданы в суд, рассказали в пресс-службе ведомства.
Суд, рассмотрев документацию по делу об убийстве, назначил подсудимым наказание — 29-летнему свердловчанину 17 лет и 2 месяца, а 48-летнему — 16 лет тюрьмы. При этом обоим также назначили ограничение свободы на год.
Напомним, преступление случилось 21 февраля 2023 года. Осужденные вместе с потерпевшим употребляли алкоголь и в какой-то момент стали ссориться. Двое напали на оппонента и стали его избивать, а после выкинули его с балкона. Потерпевший скончался от полученных травм.