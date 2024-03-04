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Суд вынес приговор двум жителям Кировграда за убийство приятеля

Выбросили друга с балкона: жители Кировграда приговорены к 16 и 17 годам тюрьмы

4 марта 2024, 08:31
Фото: 1MI

Суд вынес приговор двум жителям Кировграда за убийство приятеля

Мужчины 29 и 48 лет из Кировграда были приговорены к тюремному заключению за избиение приятеля до смерти.

Сотрудники СК в ходе расследования установили обстоятельства происшествия, допросили свидетелей и обвиняемых, провели очные ставки и экспертизы. После завершения следствия материалы уголовного дела были переданы в суд, рассказали в пресс-службе ведомства.

Суд, рассмотрев документацию по делу об убийстве, назначил подсудимым наказание — 29-летнему свердловчанину 17 лет и 2 месяца, а 48-летнему — 16 лет тюрьмы. При этом обоим также назначили ограничение свободы на год.

Напомним, преступление случилось 21 февраля 2023 года. Осужденные вместе с потерпевшим употребляли алкоголь и в какой-то момент стали ссориться. Двое напали на оппонента и стали его избивать, а после выкинули его с балкона. Потерпевший скончался от полученных травм.

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