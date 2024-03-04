Юные тагильские спортсмены взяли «бронзу» на престижном турнире

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
«Бронзу» взяли ребята из команды тренера Руслана Барцица. Первое место завоевали спортсмены из спортшколы «Мышкина», а второе — из «Уралмаш-kids».
В турнире также участвовали команды спортшкол Канделя и Первоуральска.
Ранее сообщалось, что спортсменка из Нижнего Тагила стала лучшей в УрФО в скалолазании. Девушка оказалась самой быстрой в дисциплине «скорость». Анастасия Попова учится в спортшколе «Старт».