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Posted Сегодня, 06:33

Published Сегодня, 06:33

Modified Сегодня, 06:35

Updated Сегодня, 06:35

Спортсмены из Нижнего Тагила заняли 3 место на турнире в Екатеринбурге

Юные тагильские спортсмены взяли «бронзу» на престижном турнире

4 марта 2024, 06:33
Фото: Спортшкола «Старый соболь»

Спортсмены из Нижнего Тагила заняли 3 место на турнире в Екатеринбурге

Юные спортсмены из спортшколы «Старый соболь» в Нижнем Тагиле завоевали третье место на турнире IPBL среди юношей 2014 года в Екатеринбурге.

«Бронзу» взяли ребята из команды тренера Руслана Барцица. Первое место завоевали спортсмены из спортшколы «Мышкина», а второе — из «Уралмаш-kids».

В турнире также участвовали команды спортшкол Канделя и Первоуральска.

Ранее сообщалось, что спортсменка из Нижнего Тагила стала лучшей в УрФО в скалолазании. Девушка оказалась самой быстрой в дисциплине «скорость». Анастасия Попова учится в спортшколе «Старт».

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