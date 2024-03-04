Житель Екатеринбурга хотел купить снегоуборщик и остался без 27 тысяч бонусов

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Однако его заказ был отменен, а кешбэк до сих пор не вернули. Разборки длились долго, за это время зима закончилась. Заказ екатеринбуржец Виталий оформлял еще 12 января.
В тот момент снегоуборщик стоил почти 48 тысяч, из них более 27 тысяч рублей Виталий использовал в качестве бонусов «Спасибо». Еще порядка 20 тысяч составили скидки. Поэтому вместе с доставкой мужчина потратил лишь 380 рублей, сообщает Е1.
Заказ был отменен спустя несколько дней. При этом статус посылки был изменен на «получен». Представители маркетплейса пообещали вернуть средства и кэшбек за две недели, но этого не произошло.
Взамен мужчине предложили оформить другой заказ, дав ему промокод на 200 рублей. А бонусы Виталий так и не получил. Мужчина отметил, что он многодетный отец и инвалид, и те бонусы для него были существенными.
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