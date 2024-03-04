tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:25

Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

Жителю Екатеринбурга не прислали купленный снегоуборщик

Житель Екатеринбурга хотел купить снегоуборщик и остался без 27 тысяч бонусов

4 марта 2024, 12:25
Фото: 1MI

Жителю Екатеринбурга не прислали купленный снегоуборщик

Жителя Екатеринбурга лишили 27 тысяч бонусов за отмененный заказ на «Мегамаркете». Мужчина хотел купить бензиновый снегоуборщик, оплатить его он хотел бонусами.

Однако его заказ был отменен, а кешбэк до сих пор не вернули. Разборки длились долго, за это время зима закончилась. Заказ екатеринбуржец Виталий оформлял еще 12 января.

В тот момент снегоуборщик стоил почти 48 тысяч, из них более 27 тысяч рублей Виталий использовал в качестве бонусов «Спасибо». Еще порядка 20 тысяч составили скидки. Поэтому вместе с доставкой мужчина потратил лишь 380 рублей, сообщает Е1.

Заказ был отменен спустя несколько дней. При этом статус посылки был изменен на «получен». Представители маркетплейса пообещали вернуть средства и кэшбек за две недели, но этого не произошло.

Взамен мужчине предложили оформить другой заказ, дав ему промокод на 200 рублей. А бонусы Виталий так и не получил. Мужчина отметил, что он многодетный отец и инвалид, и те бонусы для него были существенными.

Рвнее свердловчанка лишилась денег после продажи квартиры военному, который погиб в ДТП.

Курьер «Самоката» в Нижнем Тагиле лишился денег из-за нового знакомого
Узнать подробнее
Читайте также:
Жительница Серова при попытке продать детскую коляску лишилась денегИностранный студент переночевал в екатеринбургском хостеле и лишился денег
#Происшествия#Свердловская область#Доставка#Заказ#Инвалид#Екатеринбург#Многодетный отец#Дарья Сорокина#Мегамаркет#Бонусы
Подпишитесь
Родила и не заметила: журналист из Тагила обнаружила в медкарте приписанные роды
Сегодня, 07:53
Питьевая вода в автоматах подорожала в Нижнем Тагиле
Вчера, 07:22
Новые НМУ, проверка «Водоканала» и метки для сов: экоитоги недели с 26 февраля
Сегодня, 10:32
Проколотое колесо и две розы: экс-супруга бизнесмена из Тагила сообщила об угрозах
Сегодня, 12:15
Полоса препятствий и футбол: спортплощадку оборудуют у школы №44 в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:11
Эксперты объяснили причины опрокидывания ЗРПК «Панцирь-С1» в Сочи
Сегодня, 12:03